Les messages vocaux divulgués de Britney Spears à Sam Lufti révèlent la peur de la conservation

Sam Lufti a publié une série de messages vocaux de Britney Spears suppliant de mettre fin à sa tutelle.

Lufti, l’ancien manager controversé de Spears, a déclaré que les appels avaient eu lieu en 2009, un an après le début de la tutelle du chanteur.

Lufti a déjà été blâmée pour la prétendue dépression nerveuse de Spears par sa famille, mais elle fait maintenant rage contre son équipe alors que la chanteuse poursuit la procédure judiciaire compliquée pour mettre fin à la tutelle.

Qu’a dit Britney Spears à propos de sa tutelle dans les messages vocaux de Sam Lufti ?

Dans les appels, une voix selon Lufti, Spears demande que la légalité de la tutelle fasse l’objet d’une enquête. Elle poursuit ensuite en exprimant des allégations concernant son traitement.

Dans le premier message vocal, Spears dit qu’elle a été victime de chantage.

Dans le premier message vocal, Spears, dont la voix semble quelque peu brouillée et comme si elle chuchotait, dit à Lufti: « Je veux sortir de cette tutelle. »

« J’ai été victime de chantage en visitant mes bébés par la tutelle », dit-elle, ajoutant : « Je suis confinée, restreinte et déchue de mes droits civils. Et je demande à l’État de Californie d’examiner cette affaire parce que je pense que c’est illégal.

Selon des affirmations faites dans un article récent, la sœur cadette de Lufti, Christina, a secrètement donné un téléphone à Spears en 2009 après avoir entendu que la chanteuse essayait de prendre contact avec des avocats.

Dans un témoignage de 2021, Spears a semblé étayer cette histoire, alléguant qu’elle était maltraitée sous la tutelle.

Dans une seconde, Spears partage sa peur de perdre la garde de ses enfants si elle se bat contre la tutelle.

Dans un deuxième message vocal, Spears exprime à nouveau ses craintes de perdre l’accès à ses enfants si elle se bat pour mettre fin à sa tutelle.

«Je rappelle parce que je voulais juste m’assurer que pendant le processus de suppression de la tutelle que mon père m’a menacée à plusieurs reprises, que vous savez, il enlèvera mes enfants», dit-elle.

Après la bataille pour la santé mentale de Spears en 2008, l’ex du chanteur, Kevin Federline, a obtenu la garde exclusive des deux fils du couple.

Spears a reçu deux visites et une nuit par semaine, mais les messages vocaux suggèrent que ces visites peuvent avoir une source de discorde sous la tutelle.

« Je veux juste avoir la garantie que tout se passera bien avec le processus et que vous vous occupez de tout », a poursuivi Spears, « que les choses resteront les mêmes jusqu’à mon temps de garde. »

Et dans un troisième message vocal, Spears demande que deux nouveaux avocats soient nommés pour la représenter.

Dans le dernier des messages vocaux partagés par Lufti, Spears nomme les avocats par lesquels elle souhaite être représentée.

« Je veux que John Eardley et John Patterson me représentent en tant qu’avocats nommés par le tribunal dans mon meilleur intérêt et mes meilleurs voeux », a déclaré Spears lors de l’appel.

Depuis le début de sa tutelle ― et jusqu’à récemment ― Spears était représentée par l’avocat commis d’office, Samuel Ingham III.

En 2008, Eardley avait perdu sa tentative de contester l’ordonnance qui donnait à Jamie Spears le contrôle de la succession de la chanteuse, mais s’était engagé à continuer à se battre en son nom.

Selon Lufti, l’ancien avocat de Spears dit que les messages vocaux sont faux.

Alors que ces messages vocaux montrent que Spears s’était battue pour choisir son propre avocat et se libérer de la tutelle pendant un certain temps, Ingham a, selon Lufti, affirmé que les messages vocaux étaient faux.

Et à la mi-2009, Lufti et Eardley ont été frappés d’ordonnances restrictives qui leur interdisent de contacter le chanteur pendant trois ans, Ingham soutenant l’ordre.

Le père et le coiffeur du chanteur ont témoigné contre les hommes, affirmant que Spears avait peur d’eux, mais elle n’a pas comparu devant le tribunal pendant l’affaire.

« Jamais auparavant dans l’histoire du monde une ordonnance restrictive n’avait été émise contre quelqu’un qui avait simplement répondu à des appels à l’aide », a déclaré à l’époque l’avocat de Lutfi, Bryan J. Freedman.

