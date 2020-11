Les messages auto-supprimables arrivent sur Instagram: comment les utiliser

Facebook a introduit le «mode disparaître» sur Messenger et Instagram, un nouveau mode qui vous permet d’envoyer des messages qui s’auto-effacent au fil du temps. Grâce à ce mode, il sera possible d’envoyer des textes, des photos, des vidéos, des messages vocaux, des emojis et des autocollants qui ils disparaîtront immédiatement après avoir été vu par l’autre utilisateur. De manière similaire donc à ce qui se passe sur la populaire application Snapchat, qui a concentré toute sa stratégie sur l’éphémère. Une fois l’écran de discussion fermé, tous les messages échangés disparaîtront complètement.

La nouveauté fait partie des nouveaux éléments conçus pour Messenger et Instagram dans le cadre de la stratégie d’unification des infrastructures qui régissent les deux systèmes de messagerie (auxquels WhatsApp s’ajoutera ultérieurement) présentée il y a deux mois. Certains utilisateurs ont commencé à voir de nouvelles fonctionnalités activées au cours des dernières semaines avec le Mode disparaître est maintenant arrivé à un rythme de sortie plutôt serré. Il est disponible dans les paramètres et conduit à une suppression totale de tout l’historique de discussion qui le déclenche dès que vous fermez l’écran.

Pour Facebook, cette initiative représente une nouvelle tentative d’attirer les jeunes utilisateurs, qui sont depuis longtemps liés à des plateformes qui rendent les conversations éphémères. D’autre part, le succès de Snapchat vient d’ici: l’application est largement utilisée par les jeunes précisément parce qu’elle permet d’avoir des conversations qui (du moins en théorie) ne devraient pas quitter l’application. À utiliser le nouveau mode, une fois actif, il vous suffit d’aller dans les paramètres de chat sur Messenger ou Instagram et d’activer la voix liée aux messages qui s’auto-effacent. Vous pouvez également l’activer en faisant glisser votre doigt sur un écran de discussion. A partir de ce moment, la conversation cessera d’exister dès que son écran sera fermé. Pour le moment, les news ne sont actives que sur les chats entre deux personnes et non en groupes. Tout comme dans Snapchat, si l’autre personne prend une capture d’écran de l’écran, nous serons avertis par une notification.