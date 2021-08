Les merveilles traiteront de la douleur et des traumatismes, déclare la réalisatrice Nia DaCosta

Les Merveilles sera loin d’être une sortie de bande dessinée d’évasion selon la réalisatrice Nia DaCosta, qui prévoit d’utiliser les événements super-héroïques pour résoudre des problèmes vitaux. Comparant sa sortie MCU à la prochaine suite d’horreur Bonbon, DaCosta a révélé que Les Merveilles couvrira bon nombre des mêmes thèmes, en particulier la douleur et les traumatismes.

« Je peux dire que c’est une bête très différente. Mais je suis obsédé par la façon dont nous traitons tous notre douleur et nos traumatismes, et il y a une partie de cela dans l’histoire. »

Tandis que Les Merveilles et Bonbon peut à première vue sembler avoir très peu de points communs, DaCosta n’est pas d’accord, le cinéaste ayant l’intention d’utiliser à la fois les genres de films d’horreur et de bandes dessinées pour aborder des sujets difficiles et contemporains. Reconnaissant qu’il s’agit de deux projets très différents, DaCosta a clairement trouvé un moyen de résoudre les problèmes qu’elle juge importants dans la nature souvent légère de l’univers cinématographique Marvel.

Avec Les Merveilles ayant maintenant commencé le tournage, Nia DaCosta a récemment abordé la quantité de liberté créative dont elle dispose sur la suite de MCU, louant Marvel Studios pour lui avoir permis de faire le film qu’elle souhaite malgré le fait de faire partie d’une franchise aussi monumentale. « C’est incroyable », a-t-elle déclaré. « [It’s] Suite [freedom] que j’ai eu sur quoi que ce soit. C’est génial parce que nous ne sommes tous que des nerds de la bande dessinée qui veulent faire un bon film de bande dessinée. »

On ne sait pas encore grand-chose concernant les détails spécifiques de l’intrigue pour Les Merveilles, cependant, une brève ligne de connexion pour le versement de Marvel a depuis fait surface, offrant au moins une idée de la direction de la suite à venir. « The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle du capitaine Marvel/Carol Danvers », lit-on dans le journal. « Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans WandaVision de Marvel Studios, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta ! »

Wandavision La star Teyonah Parris reprendra son rôle de Monica Rambeau dans la suite, l’actrice offrant récemment un aperçu de son travail sous la direction de DaCosta. « J’adore son point de vue », a déclaré Parris. « J’aime sa sensibilité, sa sensibilité visuelle. Elle est si intelligente. J’étais ravi de travailler avec elle à ce moment-là quand j’ai entendu parler de The Marvels, je veux dire, c’est de l’histoire. Elle fait l’histoire. Elle est incroyable et j’ai hâte le monde pour voir toute la beauté qu’est Nia DaCosta. »

Iman Vellani sera aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris en tant que dernier membre de Les Merveilles, avec Vellani prêt à jouer le rôle de Kamala Khan AKA Mme Marvel, qui n’a pas encore fait ses débuts. Khan est un pakistanais-américain musulman de 16 ans de Jersey City qui est un grand fan de Larson Capitaine Marvel, et acquiert plus tard des pouvoirs de changement de forme, devenant un super-héros à part entière. En plus de la sortie sur grand écran, Mme Marvel apparaîtra également dans sa propre série Disney+. Les Merveilles devrait sortir en novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Capitaine Marvel 2