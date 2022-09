Les merveilles : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Alors que l’absence d’Avengers a déjà eu un impact énorme, en attendant Les Merveilles n’est rien de moins. Cela fait presque trois ans que nous n’avons pas vu Captain Marvel en action. Après avoir été témoin de la façon dont Carol Danvers a changé le cours de la guerre en Avengers : Fin de partieil est difficile d’imaginer à quel point une « Marvel » peut être puissante, et cela nous fait nous demander ce que le prochain film nous réserve.





Depuis l’annonce de Les Merveilles, les fans ont spéculé sur la façon dont ce trio pourrait façonner l’avenir du MCU (Marvel Cinematic Universe). Alors que l’un des films les plus attendus approche de sa date de sortie, nous n’avons pas encore découvert ce que le film a à offrir au public enthousiaste ou comment il développera davantage les personnages. D’un autre côté, voici ce que nous savons et attendons de l’aventure imminente et cosmique de The Marvels.

Qui sont les merveilles ?

Le prochain film mettra en vedette non pas un mais trois super-héros majeurs de Marvel Comics, ce qui rendra les fans encore plus excités. Bien que la révélation ne soit pas nouvelle, elle nous fait un grand plaisir de présenter Les Trois Merveilles, qui enflamment un sentiment de passion chez les femmes.

Revenant sur le premier Capitaine Marvel film, nous avons vu le parcours de Carol Danvers pour devenir l’un des héros les plus puissants de l’univers. En conséquence, le film a donné naissance au premier Captain Marvel alors qu’elle continuait à sauver les planètes à travers la galaxie. Monica Rambeau est la fille de la meilleure amie de Carol Danvers, Maria Rambeau. Elle s’est liée d’amitié et a admiré Carol quand elle était encore enfant. Lors de l’incident de Westview, elle a traversé plusieurs fois la barrière Hex, provoquant la réécriture de ses cellules et lui donnant des super pouvoirs.

Notre adorable Mme Marvel fera officiellement son entrée en tant que l’un des trios dans The Marvels. Admirant Carol Danvers depuis qu’elle s’en souvient, Kamala Khan a hérité des pouvoirs de l’héritage familial transmis par Aisha, son arrière-grand-mère – un être de la dimension Noor.

Les merveilles : l’intrigue​​​​​​

Suite à l’épilogue de Mme Marvelles fans ont eu un aperçu de ce qui nous attend dans Les Merveilles. Pendant la scène post-crédits de Mme Marvel, Kamala échange (et non change de forme) sa place avec Captain Marvel, ce qui montre clairement son incapacité à contrôler ses pouvoirs.

D’un autre côté, la scène post-générique de Spider-Man : Pas de retour à la maison et WandaVision liens vers Monica Rambeau de Teyonah Parris. Sur la base de ces événements, le trio change apparemment de lieu chaque fois qu’il perd le contrôle de ses pouvoirs et doit travailler ensemble pour comprendre et gérer les conséquences. Bien que le synopsis ne le fasse pas donner beaucoup de perspicacité dans l’intrigue, nous pouvons obtenir un idée de quoi La Merveilles est tout environ – au niveau de la surface.

Les merveilles : distribution

Les Merveilles n’est pas juste un autre film de suite qui met en valeur ou renforce le super-héros; au lieu de cela, il représente des merveilles qui luttent pour contrôler leurs pouvoirs et protéger ceux qui leur sont chers. Par conséquent, le casting du film est incroyablement familier, mais nous verrons de nombreux nouveaux visages, ce qui ajoute de la valeur au film.

Brie Larson reviendra avec son rôle de capitaine Marvel, avec Teyonah Parris en tant que capitaine Monica Rambeau et Iman Vellani en tant que Mme Marvel / Kamala Khan. Bien qu’il puisse sembler étrange de voir Lashana Lynch reprendre son rôle de Maria Rambeau, il pourrait s’agir de flashbacks qui servent à développer le personnage de Monica. Cela pourrait également l’aider à comprendre tout ce qui s’est passé pendant la période post-Captain Marvel jusqu’aux événements de Avengers : Fin de partie.

Yonn-Rogg, le chef de Starforce et le commandant de l’Empire Kree, joué par Jude Law, fait un retour triomphal sur grand écran avec un rôle très attendu. Samuel L. Jackson, qui joue Nick Fury, semble avoir mis fin à ses vacances après avoir pris contact avec Talos et jouera un rôle important. Cobie Smulders, reprenant son rôle de Maria Hill, assistera à nouveau Nick Fury, et Jimmy Woo, qui a fait forte impression en tant qu’agent de Shield dans Wanda Vision, reviendra avec un autre rôle sensé.

Zawe Ashton jouera le méchant principal du film, et son rôle exact n’a pas encore été annoncé. Certains autres membres notables de la distribution incluent Yusuf Khan, Aamir Khan et Muneeba Khan, jouant des rôles secondaires / principaux pour Mme Marvel. Colin Stoneley apparaît comme Papp-Tonn, un scientifique de l’Empire Kree. La franchise n’a pas encore confirmé les quatre autres rôles importants joués par Zawe Ashton, Park Seo-Joon, Ffion Jolly et Shamier Anderson.

Marvel Studios a annoncé que le 33e film de l’univers cinématographique Marvel et le sixième volet de la phase cinq, Les Merveillessortira en salles le 28 juillet 2023. La date de sortie n’est pas loin, et alors que 2022 tire à sa fin, nous pourrons voir l’un des films les plus attendus de Marvel sur grand écran en un rien de temps.

Bien qu’il puisse sembler difficile d’attendre aussi longtemps, Marvel Entertainment a de nombreux autres projets prévus avant Les Merveillestel que Panthère noire : Wakanda pour toujours, Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet Gardiens de la Galaxie 3. Pendant que vous attendez Les Merveillesvous pouvez vous divertir avec d’autres émissions de télévision ou films Marvel passionnants dans les cinémas et sur Disney+.