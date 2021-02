Les mers augmenteront probablement encore plus vite que les pires scénarios prédits par les modèles climatiques

Selon une nouvelle étude, le niveau de la mer augmentera probablement plus rapidement que la plupart des modèles climatiques ne le prédisent.

En 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un organe scientifique des Nations Unies qui rend compte du changement climatique, a déclaré que la moyenne mondiale du niveau de la mer augmenterait probablement d’au moins 2,00 pieds (0,61 mètre) d’ici 2100, mais non plus de 3,61 pieds (1,10 m). Ces chiffres proviennent de modèles qui représentent changement climatique et le chauffage des océans, en cours gaz à effet de serre les émissions et les changements potentiels du comportement humain pour éviter davantage de réchauffement.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les modèles du niveau de la mer à travers le prisme des données historiques. Ils ont regardé à quelle vitesse le niveau de la mer a augmenté dans le passé Terre réchauffé et extrapolé pour prédire l’élévation du niveau de la mer dans le temps. Ils ont constaté que les modèles existants du niveau de la mer ont tendance à augmenter légèrement le niveau de la mer par rapport à des extrapolations plus simples à partir des données historiques.

« Cette comparaison suggère que le niveau supérieur probable des projections du niveau de la mer dans les récents rapports du GIEC serait trop bas », ont écrit les chercheurs dans un article publié le 2 février dans la revue. Sciences océaniques .

Les modèles climatiques actuels tiennent compte de facteurs tels que les changements dans la couverture de glace et de nuages, la quantité de chaleur du soleil absorbée par les océans et toutes sortes d’autres aspects physiques. Mais ils prennent en compte les données historiques, a déclaré Kaitlin Hill, un mathématicien de l’Université de Wake Forest qui travaille sur la modélisation du climat, qui n’était pas impliqué dans le rapport du GIEC ou dans le nouveau document.

« Si vous avez créé un bon modèle climatique, alors si vous y mettez tous les processus physiques auxquels vous pouvez penser et que vous l’exécutez pendant la même période que nous avons des données historiques, il devrait se reproduire à peu près [what really happened]», A déclaré Hill à 45Secondes.fr.

Ce processus, parfois appelé «analyse rétrospective», est un test clé de l’utilité d’un modèle.

Joellen Russell, océanographe à l’Université de l’Arizona (également non impliqué dans ce dernier article), a déclaré qu’il n’est pas surprenant de constater que les modèles climatiques cruciaux utilisés par le GIEC pourraient sous-estimer l’élévation du niveau de la mer. D’autres modèles ont été présentés en utilisant des tests a posteriori pour sous-estimer également l’élévation historique du niveau de la mer. Les experts ont déjà tendance à prédire une élévation du niveau de la mer bien au-delà de ce que prédit le GIEC – et plus conforme à ce que suggérerait cette nouvelle méthode d’étude de l’élévation future du niveau de la mer.

Et les modèles existants ne tiennent pas compte des effets de la fonte des calottes glaciaires sur l’élévation du niveau de la mer, a ajouté Russell. (Le « Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère » du GIEC a également noté cette limitation.)

Les auteurs de Ocean Science ont développé une nouvelle métrique pour évaluer l’élévation du niveau de la mer, connue sous le nom de sensibilité transitoire du niveau de la mer (TSLS), qui vise à ancrer les prévisions du niveau de la mer dans la réalité historique. TSLS pourrait améliorer les futurs modèles de changement du niveau de la mer, selon les auteurs. La meilleure façon de faire des projections avec TSLS nécessiterait plus d’informations sur les modèles du GIEC que celles disponibles, ont-ils déclaré.

Russell a déclaré que TSLS représente un « pas en avant important » pour le domaine. Young Gu Her, hydrologue à l’Université de Floride qui travaille avec des modèles climatiques, a déclaré que le résultat est intéressant et démontre l’importance de comprendre les hypothèses des modèles utilisés pour prédire l’avenir le niveau de la mer monte. Mais il a dit que le document ne clarifiait pas combien plus d’émissions de gaz à effet de serre (et combien de réchauffement) ils pensaient arriver au siècle prochain.

Il est important que le public comprenne que les modèles climatiques ne fonctionnent pas comme les prévisions météorologiques, a déclaré Hill. Ils ne sont pas conçus pour vous dire quelle sera la température un mardi dans dix ans. Ils sont conçus pour aider les gens à comprendre ce qui se passe dans le climat mondial, quels facteurs sont les plus importants pour façonner l’avenir et comment cet avenir pourrait être changé.

« L’autre chose que ce type de recherche nous rappelle, c’est que les limites supérieures prédites par le GIEC ne doivent pas être interprétées comme l’élévation » la plus possible « du niveau de la mer », a déclaré Andra Garner, climatologue à l’Université Rowan, dans le New Jersey. Science en direct. « Les limites supérieures des rapports du GIEC sont généralement définies comme le 83e centile, » ce qui signifie que le niveau de la mer le plus élevé du GIEC est en fait le point où 83% des résultats possibles se situent en dessous « , alors que, comme le note l’auteur, cela signifie que la mer plus haute – l’élévation du niveau est jugée moins probable, elle n’est pas considérée comme impossible ou hors de question. »

