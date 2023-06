CC

Un utilisateur de Twitter a énuméré les 7 mensonges du réalisateur depuis qu’il était en charge de la Warner Bros. DCU.



Les mensonges de James Gunn depuis son arrivée à DC

James Gunn C’est un réalisateur et scénariste de renom qui a fait sa marque dans l’industrie cinématographique. Il est devenu célèbre pour son travail dans les films merveillenotamment pour sa participation à la saga à succès « Gardiens de la Galaxie ». Cependant, après la sortie de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Gunn surpris tout le monde en franchissant le pas merveille pour CCdevenant le principal responsable de l’avenir de la saga de super-héros de l’éditeur.

Dans l’univers cinématographique de CCles choses n’ont pas été tout à fait stables et la signature de James Gunn a suscité une certaine controverse. Récemment, un utilisateur de Twitter avec le nom de @MenSteel6 (faisant clairement référence à zack snyder et sa légion de fanatiques) a répertorié les mensonges proférés par Gunn depuis son arrivée.

+Les mensonges de James Gunn

Le 7 janvier 2022, il a déclaré : « Je ne voudrais jamais le travail de Walt (chez DC) ou de Kevin (chez Marvel) ». Cependant, il est aujourd’hui le principal responsable de CC près de Pierre Safran.

Le 4 mars 2022, après avoir été interrogé « Qui choisiriez-vous et pourquoi Superman est-il avec Henry Cavill? »assuré: « J’aurais choisi, et j’ai choisi, de n’en faire aucune. Je me sens beaucoup plus attirée par le fait de prendre des personnages moins populaires et de raconter leurs histoires. ». Nous savons qu’il écrit et réalise Superman.

Le 26 mai 2020, il a noté : « Je serais d’accord avec n’importe quoi @DavidAyerMovies et Warner ils aimeraient se lancer sans problème ». Cependant, il l’a plus tard nié à David hier.

Le 1er février 2023, il notait : « Nous travaillons avec Ben Affleck, qui veut vraiment faire partie de notre équipe d’architecture essayant de mettre les choses ensemble. Et il veut vraiment diriger l’un de nos projets et nous espérons qu’il le fera. ». Nous savons que Ben Affleck puis il a fait remarquer qu’il n’était pas intéressé à faire partie de la DCU.

Le 9 février 2023, il a déclaré : « Zack n’a manifesté aucun intérêt et semble être heureux de faire ce qu’il fait (et, oui, nous avons aussi parlé) ». on sait aussi que zack snyder il veut vraiment reprendre le contrôle.

Le 31 janvier 2023, il notait : « Nous ne tirons pas Henry CavillIl n’a jamais été choisi. Mais comment est-il possible qu’il soit apparu dans la scène post-générique de Adam noir?

Le 31 janvier 2023, il a également déclaré que « Éclair C’est un film fantastique qui réinitialise complètement le DCU. ». Dans ce contexte, alerte spoil!, « Barry se retrouve juste dans la mauvaise dimension, mais il peut facilement la changer »détient l’utilisateur de Twitter.

Vous pouvez voir le fil complet ci-dessous:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?