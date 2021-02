Les mémos vocaux dans les messages directs commencent à arriver sur Twitter

Twitter teste les mémos vocaux dans les messages directs au Brésil, en Inde et au Japon.

Les réseaux sociaux abandonnent un peu les SMS pour donner plus d’importance aux messages vocaux et une bonne preuve en est le grand succès de Clubhouse, malgré le fait qu’il n’est disponible que pour les utilisateurs iOS. Le dernier à rejoindre cette tendance est Twitter, qui vient d’être inclus dans son application mémos vocaux dans les messages directs, mais pour le moment seulement dans certains pays.

C’est tout ce que nous savons des mémos vocaux sur Twitter

Comme nous pouvons le lire dans The Next Web Twitter vient de lancer des messages vocaux directs, mais pour l’instant, Ils ne sont disponibles qu’au Brésil, en Inde et au Japon.

L’année dernière, le réseau social a lancé tweets vocaux, limités à 140 secondes et qu’ils n’ont pas eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs, mais maintenant la situation est différente car les chats audio sont à la mode et beaucoup de gens commencent à les utiliser.

À partir d’aujourd’hui, si vous êtes un utilisateur de Twitter dans certains des pays susmentionnés vous pouvez désormais envoyer un message vocal direct à l’un de vos contacts. Gardez à l’esprit que ces mémos vocaux, comme les tweets vocaux, avoir une limite de 140 secondes, quelque chose qui pour certains utilisateurs peut être insuffisant.

Le réseau social de l’oiseau bleu a déjà confirmé que cette nouvelle fonction sera disponible très prochainement pour tous et il atteindra les utilisateurs Android et iOS. Ce que Twitter a également confirmé, c’est que nous pourrons également écouter ces messages vocaux directs. via la version Web de l’application.

En parallèle de cette nouvelle fonctionnalité, Twitter travaille également sur une véritable alternative au Clubhouse appelée Les espaces, un service de chats vocaux en temps réel qui est actuellement en phase de test et dans laquelle seules certaines personnes ont le pouvoir de créer une pièce. Cependant, si vous avez la chance que quelqu’un que vous suivez crée une salle vocale, vous pourrez la rejoindre.

