Les mémoires de Barack Obama, «A Promised Land», établissent le record de Penguin Random House

Le nouveau livre de Barack Obama, « A Promised Land », a établi des records au cours de sa première semaine de sortie.

Le nouveau livre de l’ancien président des États-Unis Barack Obama, Une terre promise, a enregistré le plus de ventes au premier jour pour un ouvrage publié par Penguin Random House, a annoncé la maison d’édition cette semaine. Jamie McCarthy / Une terre promise a vendu 887 000 unités aux États-Unis et au Canada le premier jour de sa sortie et 1 710 443 unités au cours de sa première semaine en rayon. Le mémoire a été mis en vente le 17 novembre. « Il n’y a pas envie de finir un livre, et je suis fier de celui-ci », a écrit l’ancien président sur Instagram en septembre. «J’ai passé ces dernières années à réfléchir à ma présidence et, dans Une terre promise, j’ai essayé de fournir un compte rendu honnête de ma campagne présidentielle et de mon mandat: les événements clés et les personnes qui l’ont façonnée, mon point de vue ce que j’ai eu raison et les erreurs que j’ai commises, et les forces politiques, économiques et culturelles auxquelles mon équipe et moi avons dû faire face à l’époque – et avec lesquelles nous sommes encore aux prises en tant que nation. « Tout en faisant la promotion du nouveau livre, Obama a fait un tour de presse, qui comprenait une apparition sur Le club du petit-déjeuner. Après l’entretien, l’ancien président a fait face à la controverse pour son explication des raisons pour lesquelles le soutien des électeurs hispaniques à Donald Trump a augmenté en 2020. Un suivi de Une terre promise est prévue, mais aucune date de sortie n’a été annoncée. [Via]