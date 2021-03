Les mèmes des fans de Crown après l’interview de Meghan et Harry avec Oprah

Dimanche soir, les réseaux sociaux sont devenus un centre de commentaires pour une cause particulière: l’interview que Meghan Markle et le prince Harry ont donnée à l’animatrice de renom, Oprah Winfrey. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer, et selon la presse britannique, ses propos sont considérés comme « explosifs » en raison de ce qu’il a vécu au sein de la famille royale.

En conversation, qui a d’abord été avec Meghan, ils ont dit leur vérité: «Je ne sais pas comment ils s’attendent à ce qu’après tout ce temps, nous restions silencieux si la monarchie perpétue des mensonges sur nous et que nous risquons de perdre des choses. Eh bien, ils en ont déjà assez perdu.. Continu: « C’est vraiment libérateur d’avoir le droit et le privilège, d’une certaine manière, de dire » oui, je suis prêt à parler « ».

Puis il a assuré: « Je ne me suis jamais senti aussi seul avec Harry. Au cours des derniers mois, ils m’ont dit que notre fils n’allait pas recevoir de sécurité. Comme ils n’allaient pas lui donner le titre de prince, ils ne lui ont pas donné de sécurité ». Ces lignes sont celles qui ont fait écho sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter, où les utilisateurs étaient au courant de la situation avec des mèmes de ‘La Couronne’, la série de streaming Netflix à succès. Découvrez le meilleur!

Dans la plupart des commentaires, il est répété que les producteurs de la plate-forme ont beaucoup plus de matériel à adapter dans le programme qui a triomphé lors des derniers Golden Globes, depuis Markle accusé de racisme à la royauté: « Le premier membre de la famille royale de couleur n’a pas reçu de titre. Pendant tous ces mois, quand ils nous ont parlé de savoir s’il recevrait un titre, ils ont également parlé de la couleur de sa peau. ».







La femme de 39 ans dit qu’elle a été réduite au silence lorsqu’il est entré dans la famille royale et a eu des pensées suicidaires: « Je ne voulais tout simplement pas rester en vie ». Harry s’est joint à la conférence et a annoncé que ils attendent une fille, et que Ils ont quitté le Royaume-Uni parce qu’ils l’ont fait et que la presse ne les a pas compris. Enfin, il a déclaré: «J’étais piégé, mais je ne savais pas que je l’étais. Mon père, mon frère sont piégés dans cette vie et ne peuvent pas en sortir..