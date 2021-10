Les membres PS Plus obtiennent un pack d’automne gratuit dans MLB The Show 21

Si vous cherchez à étoffer votre équipe Diamond Dynasty dans MLB The Show 21, alors PS Plus les membres peuvent échanger un pack d’automne gratuit jusqu’au 26 janvier 2022. Cette offre est en fait plutôt généreuse : vous obtenez un pack Legend 42 Series, un pack Diamond Ballplayer et cinq packs The Show. Cela vaut quelques Stubs.

Pour célébrer les World Series, les talons sont également réduits sur le Boutique PS en ce moment, et il y a une tonne de nouveau contenu disponible, y compris des programmes de lecteur et plus encore. Afin d’accélérer votre progression, Sony San Diego a activé Double XP jusqu’au 12 novembre, et cela s’applique à la fois aux matchs solo et multijoueurs.