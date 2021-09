Les membres PS Plus en Asie reçoivent un jeu PS4 bonus gratuit pour octobre

La programmation du mois à venir de PlayStation Plus titres a fait l’objet de la réaction habituelle des passionnés : certains pensent que c’est une offre parfaitement acceptable tandis que d’autres sont convaincus qu’il s’agit de la pire sélection de titres de Sony à ce jour. Cela ressemble à Internet, n’est-ce pas ? Peu importe de quel côté vous tombez, cependant, il est clair que les membres PS Plus en Asie obtiennent une bien meilleure offre en octobre. La région a droit à un jeu PS4 bonus, juste parce que.

En plus de Hell Let Loose sur les titres PS5 et PS4 Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21, les abonnés asiatiques reçoivent également Castlevania Requiem pour le mois d’octobre 2021. Le pack comprend Castlevania: Symphony of the Night et Castlevania : Rondo de sang. Tant mieux pour eux, supposons-nous.

Viens ici! Voici vos jeux PS Plus d’octobre, à partir du 5 octobre :

L’enfer lâché (PS5)

Castlevania Requiem (PS4)

Mortal Kombat X (PS4)

🏌️‍♀️ PGA Tour 2K21 (PS4) pic.twitter.com/MzpQxim1Uf– PlayStation Asie (@PlayStationAsia) 30 septembre 2021

Même s’il s’agit d’une collection de deux titres plus anciens, c’est sans doute le meilleur jeu de la gamme. Comme nous l’avons conclu dans notre critique de Castlevania Requiem 8/10 : « La façon la plus simple de recommander Castlevania Requiem est de reconnaître qu’il comprend l’un des meilleurs jeux PSone de tous les temps, dans Castlevania : Symphony of the Night de 1997. » Vous appréciez celui-ci, Asia.