Les membres PS Plus devront échanger manuellement de l’argent gratuit GTA Online à partir du 1er avril

Depuis quelques mois, PlayStation Plus les membres qui se connectent à GTA Online au moins une fois par mois ont été récompensés par 1 000 000 € GTA déposés directement sur leur compte bancaire – une incitation supplémentaire avant la sortie du mode multijoueur très populaire sur PlayStation 5. À partir du 1er avril, ce l’injection financière gratuite ne sera plus automatisée, vous devrez donc vous familiariser avec les étapes si vous souhaitez toujours réclamer votre argent gratuit.

Rockstar explique: «Pour réclamer votre argent, il vous suffit de visiter le PlayStation Store au début de chaque mois et réclamez directement votre GTA € 1 000 000. Mars 2021 sera le dernier mois où votre avantage GTA € sera automatiquement déposé dans les 72 heures suivant votre première session de jeu du mois. PS Plus sera tenu de réclamer 1 000 000 € GTA au PS Store chaque mois et les GTA € seront déposés sur votre compte lors du rachat en magasin. »

Cela ajoute donc une étape supplémentaire au processus, mais cela nous semble encore relativement simple. La plupart des jeux gratuits proposent des incitations PS Plus supplémentaires, et vous devez généralement les utiliser via le PS Store, donc c’est juste en ligne avec cela. Pour être juste, 1000000 € GTA ne doivent pas être reniflés – une Great White Shark Card, qui comprend 1250000 € GTA, coûte environ 11,99 € / 19,99 € en argent réel, vous obtenez donc presque la même valeur gratuitement tous les mois rien qu’en vous abonnant à PS Plus.