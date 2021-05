Les membres PS Plus bénéficient d’un accès anticipé exclusif à Wreckfest PS5

Sony a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait améliorer la valeur de PS Plus afin de fidéliser les abonnés lors de la transition vers l’ère PlayStation 5, et cela peut en être un autre exemple: le port de nouvelle génération de Wreckfest est disponible un mois à l’avance pour les membres. Le jeu ne sera officiellement lancé sur PS5 que le 1er juin, mais les utilisateurs de PS Plus peuvent télécharger et jouer au coureur dès maintenant.

À notre connaissance, il s’agit du premier exemple d’accès anticipé sur PS Plus dont nous ayons connaissance. Il y a eu des lancements du premier jour dans le passé – comme Oddworld: Soulstorm, par exemple – mais la date de sortie officielle est généralement prévue pour coïncider avec le déploiement des jeux PS Plus gratuits. Dans ce cas, les non-abonnés devront attendre le suivant mois pour acheter le jeu ou mettre à niveau leur copie PS4.

Même la langue sur le PS Store suggère qu’il s’agit d’une situation sans précédent, qualifiant la sortie de «PS Plus Exclusive». Pour les autres jeux de mai 2021, comme Battlefield V et Stranded Deep, il est simplement indiqué « PS Plus Included »:

Nous avons contacté les représentants de THQ Nordic à propos de cette situation et, bien qu’ils nous aient confirmé que les non-abonnés devront attendre le 1er juin pour acheter le jeu, ils n’ont pas pu commenter davantage la situation. C’est certainement une décision intéressante: Sony traite les abonnés comme des rois ces derniers temps, et c’est encore un autre exemple de cela.

Souhaitez-vous voir plus de jeux publiés plus tôt pour les membres PS Plus, ou n’en voyez-vous pas vraiment la valeur? Jouez avant tout le monde dans la section commentaires ci-dessous.