Les membres EA Play sur PS5, PS4 bénéficient d’un accès anticipé à la bêta de Battlefield 2042, essai gratuit de 10 heures

Si vous vous abonnez à EA Jouer sur PlayStation 5 ou PS4, vous pourrez essayer Battlefield 2042 avec un « accès anticipé » à la bêta ouverte du jeu. Vous pourrez également mettre le jeu de tir à la première personne à l’épreuve avec un essai de 10 heures, qui débutera le 15 octobre. Au-delà de cela, vous pouvez vous attendre à des récompenses mensuelles et à 10 % de réduction sur votre précommande, si vous décidez d’acheter le jeu complet.

EA a lentement renforcé son abonnement ces derniers temps, élargissant la taille de sa sélection de jeux téléchargeables – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sera ajouté plus tard ce mois-ci – tout en veillant à ce que la majorité de ses titres basés sur les services offrent des avantages gratuits et des récompenses sous forme de boosters d’XP, de packs de cartes et de produits cosmétiques.

