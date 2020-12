Les membres du Sinn Féin démissionnent alors que le parti «  échoue  » sur le racisme, l’homophobie et le sectarisme

Mary Lou McDonald, chef du Sinn Féin, a refusé de prendre des mesures disciplinaires contre Brian Stanley (Charles McQuillan / Getty)

Plusieurs membres du Sinn Féin ont quitté le parti au milieu d’une controverse croissante sur les propos prétendument racistes et homophobes du député Brian Stanley.

Stanley, Teachta Dála pour la circonscription de Laois-Offaly, a déclenché une tempête politique la semaine dernière concernant un tweet «insensible» sur la mort de soldats britanniques dans un attentat à l’IRA, ainsi qu’une étrange référence à la sexualité de l’ancien Taoiseach Leo Varadkar en 2017 .

« Hourra [for the] tory. C’est Leo. [You] peut faire quoi [you] comme au lit mais ne regarde pas [for] une augmentation de salaire le lendemain matin », a-t-il écrit après l’élection de Varadkar, un tweet que Taoiseach Micheál Martin a déclaré« clairement… avait des inférences homophobes ».

Stanley, 62 ans, a vigoureusement nié toute suggestion d’homophobie et a refusé de s’excuser auprès de Varadkar pour le tweet, affirmant qu’il soutenait en fait les droits des homosexuels.

Il s’est toutefois excusé pour ses commentaires plus récents, que le Taoiseach a condamnés pour avoir «glorifié» la violence de l’IRA. Stanley a depuis supprimé son compte Twitter.

La chef du parti Mary Lou McDonald a déclaré qu’elle ne prendrait pas de mesures disciplinaires parce que ses commentaires étaient «ponctuels» – malgré le fait que le député ait également été critiqué pour ses remarques «racistes» sur le poulet importé de Chine dans une interview à la radio de mars.

C’était la goutte d’eau pour de nombreux membres du Sinn Féin, qui pensaient qu’ils n’avaient d’autre choix que de quitter le parti en signe de protestation.

Ils ont cité les tweets de Stanley comme une raison majeure, qui s’est révélée lorsque Leo Varadkar a révélé l’ampleur des abus homophobes et racistes dont il est la cible en ligne, principalement des électeurs du Sinn Féin.

Un membre du Sinn Féin qui a démissionné, Iósaf Ó Muirí, a déclaré à la Telegraph de Belfast que le Sinn Féin «n’a pas pris de mesures énergiques contre le racisme, l’homophobie et le sectarisme».

Une autre, Christine O’Mahony a démissionné de son rôle de présidente d’Ógra Sinn Féin à l’UCD. Elle a déclaré sur Twitter: «En tant que femme noire et bisexuelle, je ne peux pas rester silencieuse sur ces questions. Mes principes avant la fête.

critiquer publiquement le parti par le harcèlement et l’intimidation. Je suis ennuyé par la façon dont le parti a géré cette question, à quel point ils ont été silencieux et le fait que Brian Stanley ne s’est pas encore excusé. Je suis très déçu d’avoir dû prendre cette décision mais je n’ai pas d’autre choix (2/2) – Conor Cronin (@ ConorCronin01) 5 décembre 2020

Et le responsable LGBT + d’Órga Sinn Féin dans la même université, Seán Pender a déclaré: «Avec la récente controverse entourant Brian Stanley, j’ai décidé de démissionner». Il a dit que ce n’était pas quelque chose qu’il voulait faire mais « je pense que c’est la meilleure décision. »

Ils se sont également inquiétés de la manière dont le parti a traité les propos tenus par le conseiller Paddy Holohan, accusé de racisme et d’homophobie après avoir déclaré que «le sang de Varadkar coulait en Inde» et que le Taoiseach devrait être un père de famille. Holohan a été suspendu pendant cinq mois.

RoseActualités a contacté le Sinn Féin pour obtenir ses commentaires.