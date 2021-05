Les membres du service Sony bénéficient de Ghosts ‘n Goblins gratuits

Sony Ecouteur Sport SONY WISP600N

Les écouteurs sport sans fils SONY WISP600NB.CE7 sont conçus pour que vous puissiez pratiquer votre sport en toute décontraction. Leur design et la réduction de bruit qu'ils proposent vous permettent de vous concentrer uniquement sur votre activité. Une liberté de mouvement totale Les écouteurs sport sans fils SONY WISP600NB.CE7 sont très légers. Leur design est sécurisé grâce à la fixation à boucle. Vous oublierez que vous les portez autour du cou. Résistants à la transpiration et aux éclaboussures, ce sont les compagnons parfaits des sportifs mélomanes. Côté son, le système Extra Bass reproduit des graves riches et percutants. Avec sa batterie intégrée d'une autonomie de 6 heures, ce modèle vous permet de prolonger les efforts sans avoir à passer par la case recharge. La technologie NFC vous offrira de connecter vos écouteurs à votre smartphone sans fil en un instant. Le transfert s'effectuera en Bluetooth pour une connexion sans fil de qualité. Des écouteurs intelligents Les écouteurs sport sans fils SONY WISP600NB.CE7 sont équipés de la technologie de réduction de bruit numérique. En mode bruit ambiant, vous continuez à entendre les sons qui vous entourent. Avec le mode bruit ambiant vocal, vous pourrez vous concentrer sur votre activité tout en restant au contact de votre partenaire ou de votre coach. La télécommande intégrée est très pratique pour passer d'un mode à l'autre et prendre vos appels sans fil, sans avoir à toucher votre smartphone. Une prochaine mise à jour viendra ajouter la compatibilité avec l'assistan