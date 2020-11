Les membres du BTS révèlent les chansons de BTS qui les représentent vraiment

Dans une nouvelle interview avec Écuyer magazine, chacun BTS Le membre a choisi la chanson de leur discographie qui les définit le mieux, révélant pourquoi et comment ces morceaux les représentent.

1. RM

RM a choisi le nouveau single «Life Goes On» comme chanson de BTS qui le définit.

Il ne voulait pas trop gâcher la chanson dans l’interview, mais il a expliqué que cela le définit bien parce que tout tourne autour de “la vie et les gens«.

2. Jin

Jin a choisi «Spring Day» comme chanson de BTS qui le définit.

L’aîné dit qu’il aime «se perdre dans le passé et longtemps pour le passé», Que« Spring Day »exprime parfaitement. Il a également avoué qu’il était un “doux et mélancolique”Personne, tout comme les vibrations de la chanson.

3. Suga

Suga a choisi «Fire» comme la chanson BTS qui le définit.

Comme de nombreux fans le savent déjà, Suga a expliqué qu’il était fortement impliqué dans la création de «Fire». Avec RM, Suga a travaillé sur les paroles et la production de la chanson. En plus de cela, il dit les lignes d’ouverture et de clôture: «C’est en feu” et “Je te pardonne«.

Suga a poursuivi en disant que là “il n’y a pas beaucoup de chansons»Là où il apparaît le plus, c’est pourquoi il aime vraiment« Fire ».

4. J-Hope

J-Hope a choisi «Mic Drop» comme la chanson BTS qui le définit.

Sans surprise, ce maître de la danse et auteur-compositeur prolifique a basé son choix sur la chorégraphie et les paroles. D’une part, il a été “danse de style de rue»Puisqu’il n’était qu’un garçon, donc la performance hip hop lui convenait parfaitement.

En plus de cela, J-Hope dit que les paroles représentaient des messages que tous les membres voulaient quitter leur poitrine à ce moment-là.

5. Jimin

Jimin a choisi à la fois «Young Forever» et «Answer: Love Myself» comme chansons de BTS qui le définissent.

Il a poursuivi en expliquant la raison touchante de ses choix: les deux chansons reflètent vraiment son désir profond de «chanter avec les membres… jouer pour les fans pendant des années«.

6. V

V a choisi «Dynamite» comme la chanson BTS qui le définit.

Selon V, le “tout le concept“Et rétro optimiste”motif»Étaient lui par excellence. En plus de cela, il dit que les tenues vintage lui convenaient vraiment – et qui pourrait être en désaccord?

V a également noté que la chorégraphie «Dynamite» était relativement facile par rapport aux autres chansons de BTS, il a donc pu se détendre et danser plus que d’habitude.

7. Jungkook

Jungkook a choisi «We are Bulletproof: the Eternal» comme chanson de BTS qui le définit.

le maknae a noté qu’il peut sembler que ses chansons en solo le représenteraient le mieux, mais cette piste est «celui qui capture tout«. Il a expliqué que tout ce qu’il dit, pense et fait a grandi avec les membres à ses côtés. “C’est grâce aux membres que tout cela a été possible«, Et cette chanson représente cela pour Jungkook.