Les membres de Twenty One Pilots s’affrontent dans leur nouvelle vidéo

Le duo de rock alternatif ‘Twenty One Pilots’ a présenté le clip de leur nouveau single ‘Choker’, dans lequel Tyler Joseph et Josh Dun, ses membres, peuvent être vus au milieu d’une bataille rangée dans laquelle ils s’affrontent. contre l’autre.

La nouvelle vidéo passe par une nouvelle plateforme que le groupe a lancée pour la première de «Scales And Iciy», leur sixième album studio, qui atteindra le public le 21 mai à travers un événement virtuel. « Choker » présente Joseph entrant dans un magasin de jouets, où il commencerait son étrange combat contre Dun, prenant de plus en plus de connotations surréalistes.

C’est le deuxième numéro que Twenty One Pilots sort de son nouveau matériel, après avoir annoncé à ses fans que ceux qui ont acheté l’accès à sa plate-forme auront une expérience interactive de six semaines, avec un accès direct au merchandising et aux éditions spéciales de ‘Scaled And Icy ‘.

Plus tôt dans le mois, le duo a présenté la sortie de leur premier single, «Shy Away». «Scaled And Icy» comprendra onze chansons qui ont été écrites et enregistrées par Tyler Joseph tout au long de la pandémie pendant l’emprisonnement, tandis que Josh Dun a interprété les arrangements de batterie à distance, chacun étant dans différentes régions des États-Unis.

«C’est le produit de sessions virtuelles longue distance, trouvant le duo traitant ses routines en attente aux côtés des émotions dominantes de 2020, telles que l’anxiété, la solitude, l’ennui et le doute», note le communiqué de presse officiel de Twenty One Pilots.

L’été dernier, après la sortie du single «Level of Concern», Tyler Joseph a souligné à propos de son nouveau matériel qu’il avait des idées pour deux albums, qui seraient très différents l’un de l’autre. Malgré le fait que le récit exposé dans «Trench» n’a pas pu être pleinement exploité en tournée, le groupe s’est préparé à inaugurer une nouvelle ère dans leur musique.