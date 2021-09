Les membres de Metallica lisent de mauvaises critiques pour « The Black Album »

Les membres de Metallica sont sur le point de célébrer le 30e anniversaire du matériel « The Black Album » avec lequel ils ont reçu une grande notoriété critique et commerciale, se présentant comme l’un de leurs premiers grands pas pour devenir de véritables icônes de la musique.

Lors de leur récente participation au talk-show Jimmy Kimmel, suivant la tradition commencée en lisant des « Tweets cruels » contre des célébrités, Kimmel les a intégrés à un mécanicien dans lequel ils devaient lire à haute voix quelques critiques d’une seule star que les utilisateurs d’Amazon ont laissée. à « L’album noir ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brian May anticipe la sortie possible d’un album instrumental

Peu de temps avant de démarrer la mécanique, Jimmy Kimmel fait remarquer au public que « The Black Album » compte actuellement 16 disques de platine, un Grammy Award et figure sur la liste des albums les plus vendus de l’histoire de la musique. « C’est l’un des crimes les plus dégoûtants jamais commis contre la musique », lit Lars Ulrich, remerciant l’utilisateur anonyme pour son avis.

Un autre internaute soulignerait que cette œuvre était tout simplement une atrocité qui ne méritait de recevoir quatre ou cinq étoiles en cas de subir les effets du crack, un commentaire qui serait pris avec beaucoup d’humour par les membres de Metallica, qui trouvaient dans ces furieux examine une nouvelle source de plaisir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elton John fait pleurer James Hetfield avec ses éloges

Metallica faisait également partie des invités musicaux de l’émission, interprétant en direct « Holier Than Thou » et « Wherever I May Roam » depuis l’extérieur de l’observatoire Griffith de la ville de Los Angeles. Cette semaine, le groupe est à nouveau dans les tendances lorsque James Hetffield, leur chanteur principal, a versé quelques larmes de joie devant les louanges d’Elton John.

Le chanteur de « Rocketman » a exprimé un certain nombre de raisons pour lesquelles il considérait « Nothing Else Matters » comme l’une des meilleures chansons jamais écrites. « C’est une chanson qui ne vieillit jamais. Et en le soulevant, je ne pouvais pas attendre. La structure des accords, les mélodies, le temps change. Il y a du drame partout », a-t-il commenté.