Les membres de la distribution de Scream Legacy reviennent dans de nouvelles affiches de personnages

Avant la première du cinquième Pousser un cri film en janvier, un trio d’affiches de personnages a été publié mettant en vedette les membres de la distribution hérités. Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette ont tous les trois toujours joué dans tous les films de la série depuis la sortie de l’original en 1996. Chacun a reçu sa propre affiche de personnage pour Pousser un cri, avec le slogan « C’est toujours quelqu’un que vous connaissez » taquinant que peut-être l’un d’entre eux pourrait être derrière le masque cette fois-ci.

Le synopsis officiel de Pousser un cri se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (« Sidney Prescott « ), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont réalisé Scream sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Le scénariste d’Original Scream, Kevin Williamson, était à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena. William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein ont produit.

Ce qui sépare Pousser un cri d’autres franchises de films slasher, c’est que l’identité du ou des tueurs change à chaque tranche. Cela signifie que chaque fois qu’une nouvelle tuerie éclate, il y a un tout nouvel ensemble de suspects dont l’un d’entre eux est potentiellement impliqué dans les meurtres. Avec de nouveaux cinéastes aux commandes, pourrions-nous voir de grands changements dans ce nouveau Pousser un cri? Les affiches des personnages taquinent que l’un des personnages hérités de retour pourrait être Ghostface, ce qui serait certainement un choc pour les fans de longue date. Un, deux ou les trois pourraient également être tués par Ghostface cette fois-ci, car personne n’est en sécurité dans la série. Le fait qu’il s’agisse en partie d’un redémarrage rendrait apparemment ces personnages classiques plus « consommables » s’ils essayaient de pousser le nouveau casting à reprendre la franchise.





« C’était génial. Je veux dire, c’est difficile sans Wes », a déclaré David Arquette. Divertissement ce soir, déclarant que la présence de Craven se faisait encore sentir sur le plateau. « C’était au premier plan. Mais j’ai senti son énergie là-bas, et certains moments et certaines scènes. Vous sentez juste le vent souffler et vous vous dites: » Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu comme un hippie dans l’âme, mais j’y ai ressenti son énergie.’ Cela a aussi rappelé beaucoup de souvenirs de Wes. »

Il y a également eu des rumeurs d’une suite à ce nouveau Pousser un cri si ça marche assez bien avec les fans. Comme ce fut le cas avec le Halloween suite héritée revitalisant cette franchise, le plan est de Pousser un cri faire de même le mois prochain. À cette fin, Arquette a ajouté: « Ils ont une nouvelle distribution brillante que je pense que les gens aiment déjà, qui vont aimer encore plus dans cette franchise. »





Pousser un cri sortira dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022.























