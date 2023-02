Les membres de la distribution de l’émission des années 90 réagissent au renouvellement de la saison 2: « Sorry Red »

C’est officiel: Ce spectacle des années 90 revient pour une deuxième saison. Netflix a annoncé la nouvelle vendredi, après que la série ait fait ses débuts en janvier et ait atteint le Top 10 des chaînes de télévision anglaises dans plus de 35 pays avec plus de 41 millions d’heures de visionnage. Cela a suffi à convaincre Netflix que les fans voulaient passer plus de temps à Point Place, dans le Wisconsin, dans l’ancienne maison de la famille Forman, mais dans une décennie entièrement différente.





Mais tout le monde n’est pas enthousiasmé par le renouvellement. Kurtwood Smith dit que son personnage, Red Forman, ne serait pas du tout content de cette nouvelle, pointant du doigt les fans pour avoir rendu le renouvellement possible. En publiant l’annonce de renouvellement de Netflix sur Twitter, Smith a écrit : « Savez-vous à quel point Red va être contrarié par cette nouvelle ?! La saison 2 est à cause de vous ! »

Pendant ce temps, Debra Jo Rupp dit que c’est le contraire pour Kitty Forman, comme elle l’écrit sur Instagram, « Kitty est en train de cuisiner en ce moment. Tellement excitée! »

Pendant ce temps, Ashley Aufderheide (Gwen) a également partagé la nouvelle sur Instagram, et en réponse à Smith, elle a écrit : « On l’a fait. Saison 2 (désolé Red). » L’acteur de Nate, Maxwell Acee Donovan, a également déclaré : « Désolé, Oncle Red ! CETTE ÉMISSION DES ANNÉES 90 REVIENT POUR LA SAISON 2 SUR NETFLIX ! » Sam Morelos (Nikki) s’est également amusé, au grand dam de Red Forman en partageant la nouvelle et en écrivant : « Désolé pas désolé, rouge !! SZN TWO BABYYYY. » Et Reyn Doi (Ozzie) l’a gardé un peu plus neutre en écrivant simplement : « Ce spectacle des années 90 reviendra pour la saison 2 sur Netflix ! »





Ce spectacle des années 90 rassemble le nouveau gang

« Nous tous à Ce spectacle des années 90 étaient plus qu’enthousiasmés par la réponse chaleureuse et enthousiaste à notre première saison », a déclaré le co-créateur et showrunner Gregg Mettler dans un communiqué concernant le renouvellement. « Nous avons hâte de retourner à Point Place pour un autre été de rires et de surprises. Bonjour 1996 !

Les co-créateurs Bonnie et Terry Turner ont également taquiné : « Nous, ici à Point Place, réalisons que vous avez de nombreuses options de divertissement et nous sommes ravis que vous nous ayez choisis. Nous avons hâte de vous divertir pour les années à venir. Buh-bye ! »

Vous pouvez regarder la première saison de Ce spectacle des années 90 sur Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.