Les membres de Black Sabbath pensaient qu’ils étaient dirigés par un « cinquième membre spirituel »

Le guitariste de Sabbat noir, Tony Iommi, A révélé Ozzy Osbourne et le reste des membres du groupe croyaient qu’ils étaient dirigés par un « cinquième membre » spirituel.

Dans une nouvelle interview, Iommi Il a révélé: «Nous avons toujours senti qu’au sein du groupe il y avait un cinquième membre» qui nous «guidait» pendant leur temps ensemble.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne parle de sa relation avec Tony Iommi

«Cela semble ridicule maintenant, mais nous avons toujours senti qu’il y avait quelqu’un qui veillait sur nous et nous guidait… nous avons ressenti cette présence lorsque nous étions ensemble. C’était quelque chose que nous appelions le cinquième membre prenant soin de nous », a-t-il ajouté. Iommi.

«Nous étions très proches en tant que groupe, nous avons vécu très proches depuis le début, nous sommes devenus un. Le cinquième membre nous a semblé très réel et présent. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne révèle qu’il a commencé à travailler sur son nouvel album

Iommi Elle a également déclaré: «Il nous arrivait toujours des choses assez étranges… nous étions dans une camionnette, par exemple, et l’un de nous a regardé par la fenêtre en disant: ‘Oh, il y a un poisson et des navires là-bas.’ Et juste à ce moment-là, les lumières du poteau s’éteignirent ».

«Des choses étranges nous arrivaient toujours à l’époque», a-t-il ajouté. Iommi.