Les spécifications frappantes qui composent les nouveaux téléphones qui arrivent sur le marché nous font parfois oublier d’autres spécifications qui sont également utiles lors de l’utilisation du mobile. Nous nous référons au Radio FM, de moins en moins présente aux terminaux.

La croissance des podcasts et des applications pour écouter la radio Internet, ajoutée au manque d’intérêt des fabricants, a fait qu’il y a peu de mobiles actuels qui incluent cette puce. Heureusement, il y a encore des smartphones qui ont la radio d’une vie, comme certains modèles Xiaomi.

Ensuite, nous allons dans le catalogue mobile de la société chinoise pour vous recommander les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM

Analyser le vaste catalogue de téléphones Xiaomi est une tâche compliquée, car vous savez déjà que la marque se caractérise par un taux de lancements élevé. Il est toutefois apprécié que Xiaomi ait équipé d’une radio FM sur certains de ses terminaux les plus récents.

Ce sont les meilleurs mobiles de l’entreprise à partir desquels vous pouvez choisir si vous aimez la radio FM, les podcasts ou la radio Internet.

PETIT M3

Eh bien, agréable et bon marché, le PETIT M3, arrivé en 2020 pour offrir le meilleur rapport qualité-prix dans le bas de gamme. Entrez dans la liste des spécifications de ce POCO M3 nous avons trouvé la radio FM, vous pouvez donc l’utiliser pour syntoniser vos chaînes préférées. A aussi Prise casque 3,5 mmafin que vous puissiez écouter la radio avec vos écouteurs filaires.

En plus de son design saisissant, ce POCO M3 nous aimons qu’il dispose d’un écran de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662, d’une triple caméra arrière avec capteur principal de 48 MP et d’un plus que généreux Batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Redmi Note 9T 5G

Xiaomi a décidé de commencer 2021 en grand avec la présentation du Redmi Note 9T 5G, qui a l’honneur d’être le premier mobile Redmi avec cette connectivité. Ce titre mis à part, le Redmi Note 9T 5G apparaît dans ce guide car il a Puce radio FM, à côté de la prise 3,5 mm pour les écouteurs.

Les autres spécifications les plus intéressantes de ce Redmi Note 9T 5G sont son panneau Full HD + de 6,53 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 800U, 4 Go de RAM, triple caméra arrière avec capteur standard de 48 MP et batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W (chargeur de 22,5 W inclus).

Mon 10T Lite 5G

Un autre mobile Xiaomi avec radio FM est le Xiaomi Mi 10T Lite 5G, présenté en octobre 2020 avec les Mi 10T et Mi 10T Pro. Comme on dit, ce milieu de gamme de la firme asiatique a la radio FM, vous pouvez donc utiliser son application native pour régler les chaînes de votre choix.

Il dispose également d’une prise jack 3,5 mm, vous pouvez donc choisir entre écouter la radio avec vos écouteurs filaires ou le faire avec les écouteurs sans fil. De plus, le Mi 10T Lite 5G se distingue également par ses excellentes spécifications, telles qu’un panneau IPS de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et Taux de rafraîchissement de 120 Hz, Processeur Qualcomm Snapdragon 750G, 6 Go de RAM, caméra arrière principale de 64 MP et batterie de 4820 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Redmi Note 9 Pro

En 2020 on ne se lasse pas de recommander le Redmi Note 9 Pro, et il semble qu’en 2021, quelque chose de similaire se produira. Dans ce cas, en plus d’un rapport qualité prix incroyable, le Redmi Note 9 Pro nous intéresse car a la radio FM. Contrairement aux modèles Xiaomi plus avancés, tels que le Mi 10, ce Redmi Note 9 Pro dispose d’une prise casque 3,5 mm.

Lors de l’examen de la fiche technique volumineuse de ce terminal, nous vérifions qu’il dispose également d’un panneau de 6,67 pouces et d’une résolution Full HD +, processeur Qualcomm Snapdragon 720G, 4 caméras arrière avec capteur principal 64 MP et une Batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 33 W. En général, des fonctionnalités plus qu’intéressantes pour son prix.

Ma note 10 Lite

Le modèle le moins cher de la série Mi Note 10 mérite également une place sur cette liste, car il contient d’excellentes spécifications et, bien sûr, a la radio FM. C’est vrai, le Xiaomi Mi Note 10 Lite Il intègre cette puce qui vous permettra de syntoniser vos chaînes préférées, ainsi que de pouvoir les écouter avec des écouteurs filaires grâce à la présence de la prise casque 3,5 mm. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de connecter vos écouteurs sans fil.

Devant ce Mi Note 10 Lite se trouve un écran AMOLED de 6,47 pouces et une résolution Full HD +. Si nous regardons à l’intérieur, nous constatons que le Puce Qualcomm Snapdragon 730G – centrée sur le jeu – se charge de donner vie au terminal. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de ROM. De plus, ce Mi Note 10 Lite brille de sa propre lumière dans le catalogue de la firme par équiper une batterie de 5260 mAh avec une charge rapide de 30W.

POCO X3 NFC

Nous ne pouvons pas le nier, le POCO X3 NFC C’était un autre de nos terminaux préférés du milieu de gamme 2020, et il est difficile de dépasser ses spécifications à un prix similaire. Dans ce guide, le POCO X3 NFC nous intéresse car Il a une puce pour la radio FM, ce qui en fait l’une des meilleures options si vous voulez un bon terminal pour écouter la radio dans le style traditionnel.

En plus de cette technologie NFC qui lui donne son nom de famille, dans la section connectivité du POCO X3 il y a aussi un Prise casque 3,5 mm. Afficher avec Taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 732G qui fonctionne assez bien et une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W qui dure jusqu’à deux jours d’utilisation sont d’autres caractéristiques qui font du POCO X3 NFC un excellent achat.

Quel est le meilleur Xiaomi avec radio FM?

Le meilleur mobile Xiaomi avec radio FM est le Xiaomi Mi 10T Lite 5GIl possède des fonctionnalités avancées qui manquent au reste des modèles cités dans ce guide. Par exemple, il possède le processeur le plus puissant de tous, le Snapdragon 750G, avec prise en charge des réseaux 5G.

Ne manque pas dans ce Mi 10T Lite 5G a affichage fluide grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz, un système photographique complet avec un capteur principal de 64 MP et une autonomie plus que suffisante avec la batterie de 4 820 mAh que vous pouvez charger rapidement avec la charge rapide de 33W. Enfin, comme données les plus importantes de ce guide, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G a puce pour radio FM et prise casque 3,5 mm.

