Les meilleurs téléphones Xiaomi avec chargement sans fil que vous pouvez acheter

Écouteur Bluetooth, Donerton IPX7 Écouteurs sans Fil Bluetooth 5.0 avec Réduction de Bruit avec Mic et Boîte de Charge, Stéréo 3D Oreillette Bluetooth avec Micro Intégré Contrôle Tactile et Écran LCD

profitez du son puissant: un pilote exclusif de haute précision, oreillette bluetooth donerton améliore les graves pour des basses exceptionnelles, des haut-parleurs intégrés hautes performances élargissent la plage de fréquences pour un son haute fidélité, vous permettant ainsi de profiter d'une musique stéréo de haute qualité avec hautes, medium et les basses. charge a la volee: offrant 8 heures de lecture avec une seule charge et 50 heures supplémentaires avec l'étui de charge. equipé d'un étui de recharge portable de 800mah.où que vous soyez, etui de charge portable gardera vos wireless earbuds à pleine puissance, si vous ne mettez qu'un seul écouteur, le temps d'utilisation sera doublé. appairage en une Étape: les écouteurs bluetooth sont équipés d'une technologie d'appariement en une étape. retirez les écouteurs gauche et droit de l'étui de chargement, puis les headphones se coupleront, puis "g9f" apparaîtra automatiquement sur votre appareil. en quelques secondes, vous êtes dans le monde de la musique euphonique.le dernier appareil couplé est automatiquement connecté. ip7 etanche et résistant à la sueur: ip7 écouteur sans fils, la conception imperméable et résistante à la sueur convient à davantage de conditions sportives. la technologie imperméable protège efficacement les casques de sport des dommages causés par la sueur et la pluie afin de garantir leur durée de vie, parfaite pour la course, le jogging, etc. ajustement sûr et confortable: le design ergonomique intra-auriculaire est très facile à porter, confortable et stable dans la cochlée, s'adaptant parfaitement à vos oreilles sans tomber. 3 paires de bouchons d'oreilles souples de différentes tailles pour un ajustement fiable et personnalisé. ils ne causeront aucune gêne ou douleur pendant une utilisation jusqu’à 5 heures.