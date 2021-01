Les meilleurs téléphones Samsung avec radio FM

Si vous voulez un mobile doté d’une radio FM et provenant de Samsung, vous pouvez choisir parmi les meilleurs modèles.

L’absence croissante de radio FM dans les téléphones mobiles lancés sur le marché ces dernières années a conduit à devenir un atout des plus précieux. Heureusement, il existe des fabricants comme Samsung qui fournissent toujours cette spécification à leurs nouveaux modèles.

Dans ce guide, nous nous concentrons sur la marque sud-coréenne pour vous recommander les meilleurs mobiles Samsung dotés de la radio FM. Comme nous l’avons précisé, il n’est pas nécessaire de remonter loin dans le catalogue de l’entreprise pour trouver des terminaux dotés de cette fonctionnalité, car Samsung continue d’accorder l’importance qu’elle mérite à la radio FM.

Top mobiles Samsung avec radio FM

Si vous faites partie de ceux préférez l’application native du mobile avant les applications radio développées par des tiers, les modèles dont nous parlons ci-dessous sont idéaux, puisqu’ils ont intégré la radio FM.

Lors de l’analyse du marché à la recherche des meilleurs téléphones Samsung avec radio FM, nous avons choisi de faire une sélection variée qui s’adapte aux différents besoins des utilisateurs. Par conséquent, vous pourrez trouver des mobiles les plus avancés de l’entreprise à ceux qui ont des caractéristiques plus basiques qu’ils vous offrent en échange un prix plus abordable. Nous le répétons, ils ont tous quelque chose en commun: la radio FM.

Galaxy Note 20 Ultra

Nous avons commencé fort avec ça Samsung Galaxy Note 20 Ultra, avec une liste de spécifications très avancées parmi lesquelles nous mettons en évidence la présence de la radio FM. En accédant à l’application radio sur votre téléphone, vous pouvez syntoniser vos stations préférées. Nous précisons que le Note 20 Ultra n’a pas de prise casque 3,5 mmafin que vous puissiez écouter la radio à haute voix ou avec vos écouteurs sans fil.

Les autres caractéristiques qui devraient vous intéresser à propos de ce Galaxy Note 20 Ultra sont son écran AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces, son Processeur Exynos 990 5G, sa triple caméra arrière et sa batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge rapide sans fil. Comme vous pouvez le voir, ce terminal est le plus puissant du catalogue Samsung, et non, il ne manque pas de radio FM.

Galaxy S20

Si vous voulez un mobile Samsung doté d’une radio FM, une autre bonne option est le Galaxy S20, que nous avons pu analyser après son lancement. On parle à nouveau d’un terminal qui n’a pas de prise casque 3,5 mm, vous devrez donc recourir à des écouteurs sans fil si vous souhaitez écouter la radio en privé. Lorsque vous voulez le faire à voix haute, vous pouvez le faire avec la meilleure qualité grâce au haut-parleurs stéréo Dolby Atmos Stereo Speaker by AKG qui intègre ce Galaxy S20.

Dans la liste des spécifications de ce Samsung haut de gamme, nous voyons également un écran AMOLED dynamique Infinity-O de 6,2 pouces, un processeur Samsung Exynos 990, une triple caméra arrière et une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 25W, charge sans fil et charge sans fil inversée.

Galaxy S20 FE

Il Samsung Galaxy S20 FE, que nous considérons dans son analyse comme l’un des achats les plus intelligents de 2020, inclut dans son long tableau de spécifications la puce radio FM. Comme les deux principaux mobiles haut de gamme des lignes précédentes, ce Galaxy S20 FE il n’a pas non plus de prise casque, vous devrez donc connecter votre sans fil via Bluetooth.

Écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces, processeur Samsung Exynos 990 ou Qualcomm Snapdragon 865 (5G) -Dépend de la version-, une triple caméra arrière et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil de 15W sont d’autres détails qui font pencher la balance en faveur de l’achat du Galaxy S20 FE.

Galaxy M51

Il n’y a aucun doute, ce Galaxy M51 Il se distingue surtout par la plus grosse batterie jamais vue sur un Samsung, de 7 000 mAh en particulier. Cependant, si on plonge dans ses caractéristiques, on voit qu’il a aussi Radio FM et prise casque 3,5 mm, afin que vous puissiez utiliser vos écouteurs filaires pour écouter la radio sur le téléphone.

En plus de cette énorme batterie, le Galaxy M51 dispose également d’un panneau, Puce Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM et une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP.

Galaxy A71

Dans le milieu de gamme de Samsung, nous avons également un autre mobile avec radio FM, il Galaxy A71 que nous avons examiné après son lancement sur le marché. En plus de la puce pour radio FM, la prise jack 3,5 mm pour casque apparaît dans la section connectivité du terminal, c’est-à-dire que vous pouvez connectez vos écouteurs filaires pour écouter la radio, la musique ou tout autre audio.

Écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W font de ce Galaxy A71 un terminal plus qu’intéressant dans le milieu de gamme.

Galaxy M11

En tant que bon membre de la famille Samsung Galaxy M, ce Galaxy M11 Il capte notre intérêt en premier lieu pour sa généreuse batterie de 5000 mAh. Le terminal, à un prix très abordable, Il a une puce pour la radio FM, vous n’aurez donc pas besoin de télécharger des applications de radio tierces pour écouter vos chaînes préférées.

A aussi Prise casque 3,5 mm, vous donnant la possibilité d’utiliser vos écouteurs filaires. Enfin, ce Galaxy M11 équipe un écran LCD de 6,4 pouces, un processeur Octa-core 1,8 GHz, 3 Go de RAM, une triple caméra arrière avec un capteur standard de 13 MP et cette très jolie batterie de 5000 mAh.

Quel est le meilleur mobile Samsung avec radio FM?

Le meilleur mobile Samsung avec radio FM est le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, car il répond aux spécifications les plus avancées du catalogue actuel de la firme sud-coréenne.

En plus de cette puce pour radio FM qui vous permet de profiter de vos stations de radio préférées, le Galaxy Note 20 Ultra possède également le meilleur écran vu sur un smartphone à ce jour, un construction et esthétique exquises, l’un des meilleurs systèmes photographiques du marché et, pour finir, un S-Pen qui lui donne une touche différentielle contre leurs rivaux.

