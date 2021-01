Les meilleurs téléchargements du PS Store de 2020 révélés

Alors que les ventes de jeux se rapprochent d’un avenir entièrement numérique, les graphiques des ventes du PlayStation Store sont sans doute plus importants qu’ils ne l’ont jamais été. Il est bon de voir des titres de première partie comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales performant incroyablement bien sur la PlayStation 5, alors; Le spin-off d’Insomniac Games était la deuxième version numérique de nouvelle génération la plus vendue de 2020 en Europe et en Amérique du Nord, ne dépassant pas seulement Call of Duty: Black Ops Cold War.

Assassin’s Creed Valhalla était le troisième téléchargement numérique de nouvelle génération le plus vendu de l’année dans les deux régions, tandis que NBA 2K21 et FIFA 21 ont coché la case des sports des deux côtés de l’étang, avec Demon’s Souls terminant cinquième. De toute évidence, la liste PlayStation 4 est beaucoup plus compétitive, FIFA 21 et FIFA 20 occupant les deux premières places en Europe, tandis que Call of Duty: Black Ops Cold War et Grand Theft Auto V dominent le perchoir en Amérique du Nord.

Les jeux de sport et Call of Duty dominent vraiment les deux top dix, bien que The Last of Us: Part II apparaisse respectivement sixième et huitième en Amérique du Nord et en Europe, tandis que Ghost of Tsushima a également figuré aux États-Unis et au Canada. Sur PSVR, il n’est pas surprenant de voir Beat Saber continuer à avoir la mainmise sur le marché, mais Iron Man VR de Marvel a réussi à se faufiler à la dixième place en Amérique du Nord, tandis que Vader Immortal: A Star Wars VR Series tracé dans les deux régions.

Vous pouvez voir la liste complète des résultats ici. Les ventes de téléchargements numériques augmentant chaque année, il s’agit probablement d’une meilleure image de l’état actuel de l’industrie des jeux que les différents graphiques spécifiques aux pays que nous publions sur ce site.