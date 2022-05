Les meilleurs sites Web pour que les enfants apprennent à lire

Partager

Voilà à quel point il peut être amusant d’apprendre à lire grâce à cette sélection de sites pour enfants.

Lecture Ce n’est pas une capacité innée, mais elle doit être apprise. C’est pourquoi il représente l’une des étapes les plus importantes du développement de tout enfant. Cela marque un avant et un après dans son Formation personnelleacadémique et intellectuelle, ouvrant un monde de possibilités de communication pour l’avenir.

Il existe de nombreuses façons pour votre tout-petit de maîtriser le art de lire. Bien que le plus grand poids tombe pendant son temps à l’école, il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser à la maison pour renforcer cet apprentissage et, sans aucun doute, les pages Web en font partie. Ensuite, nous vous montrons quelques-uns des plus intéressants aujourd’hui.

8 pages web pour que les enfants apprennent à lire

Jeux éducatifs, Arc-en-ciel

ArbreABC

Védoque

pipoclub

COKITO

Bon apprentissage

Monde primaire

éduquer

Apprendre à lire Ce n’est pas une tâche facile, cela demande participation et coordination de différents processus cognitifs. Dans tous les cas, il existe différentes méthodes pour promouvoir l’art de lire et précisément ces pages web pour apprendre à lire Ils sont le compagnon idéal pour tout enfant au cours de ce processus important.

Jeux éducatifs, Arc-en-ciel

Avec une esthétique très basique et plein de couleurs jeux arc-en-ciel est une plateforme en ligne où les enfants apprennent tout en s’amusant. Son contenu s’adresse à enfants de tous âgesparfait pour donner à votre premiers pas en lecturepratiquer ou améliorer vos compétences.

Dans la section des jeux, en particulier le catégorie « lettres »vous pouvez trouver des passe-temps populaires comme bourreau, voyelles et consonnes ou soupe à l’alphabet. Tous ces éléments sont parfaits pour la reconnaissance des lettres, apprendre l’alphabetaméliorer leur concentration et revoir ce qu’ils ont appris à l’école.

ArbreABC

C’est un portail pédagogique avec plusieurs jeux et activités pour les jeunes enfants (3 et – 10 ans). Le point fort de ce site Web est que tout son contenu est divisé en différentes catégories en fonction de l’âge et des besoins de chaque enfant.

Ici, ils peuvent apprendre les aspects les plus élémentaires tels que la reconnaissance des voyelles, les lettres à compléter mots ou phrases qui leur permettent d’enrichir leur vocabulaire ou de mettre en pratique leurs connaissances. Il est complètement gratuit et vous pouvez y accéder depuis n’importe quel appareil connecté à Internet.

Védoque

si vous en cherchez un site complet au contenu varié pour l’apprentissage de votre petit, Védoque c’est l’un des meilleurs. Ce n’est pas seulement l’un des sites pour apprendre à lire le plus complet qui existe, mais va encore plus loin. Sans oublier qu’il s’adresse à enfants de la maternelle à la sixième année.

Tout comme vous trouverez du contenu, exercices et activités pour que les plus petits apprennent à lire, il a un contenu très intéressant, parmi eux son Cours de dactylographieparfait pour que les enfants se familiarisent avec utiliser le clavier d’un ordinateur ou appareil mobile.

pipoclub

pipoclub est un portail web où vous trouverez une grande variété de jeux éducatifs pour enfants de tous âges totalement gratuits et de qualité. Si vous cherchez une plateforme en ligne pour que votre petit apprendre les mathsà colorier maintenant lire en s’amusantc’est l’une des meilleures options.

L’un des points les plus remarquables se trouve dans la section des activités, où vous pouvez choisir entre différentes catégories de contenu telles que contes pour enfants, énigmes, soupe à l’alphabet et même un test de vitesse de lecture. Jetez un coup d’œil et vous verrez qu’il y a beaucoup de choix.

COKITO

Une autre excellente plate-forme pour les plus petits est cokitosune des meilleurs sites pour apprendre à lire de la maison. Son contenu est adapté aux différents âges, à commencer par enfants à partir de 3 ans aux lycéens et même aux adultes.

Il a plusieurs catégories d’apprentissage qui vont de mathématiques, dactylographie, anglais, sciences et musique, même lettres. C’est précisément dans ce dernier que vous trouverez différents jeux qui aideront les plus petits à identifier les lettres, les voyelles, connaître les noms des objets, des animaux et bien plus encore.

Bon apprentissage

Un autre des meilleures pages web non seulement pour apprendre à lire mais pour les autres matières c’est Bon apprentissage. En plus du contenu lié à lecturea aussi vidéos et exercices d’autres matières comme la musique, la langue et même les mathématiques.

Cependant, nous voulons souligner la catégorie des langue et littérature. Sans aucun doute, l’un des plus complets lorsqu’il s’agit d’apprendre non seulement à lire, mais à connaître les règles de grammaire et d’orthographe, signes de ponctuation, verbes, synonymes, antonymes et tout ce qui concerne notre langue. Sans aucun doute, 100% recommandé.

Monde primaire

Monde primaire est l’un des meilleurs sites pour apprendre à lire. Il a beaucoup de jeux et ressources pédagogiques totalement gratuit et d’excellente qualité pour que les enfants avec entre 3 et 12 ans apprendre à lire ou améliorer ses compétences en lecture.

Histoires, poèmes, chansons, fables, virelangues, énigmes et jeux sont quelques-unes des merveilleuses ressources que vous pouvez trouver ici. De plus, vous verrez également des exercices et activités spécialisées pour améliorer la compréhension en lecture, la grammaire, le vocabulaire et l’orthographe et avoir un processus d’enseignement complet.

éduquer

éduquer C’est un outil en ligne très complet pour améliorer l’apprentissage de chez moi à enfants entre 3 et 10 ans. À l’intérieur, vous trouverez une grande variété de contenus adaptés aux différentes tranches d’âge dans différentes catégories, des mathématiques et des sciences à la lecture.

De même, vous pouvez accéder à de nombreux jeux, livres et vidéos dans chacune de ces matières qui aident à approfondir le processus académique. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont une variété d’applications éducatives très intéressantes qui valent la peine d’être essayées.

Comme vous allez le voir, il existe des outils très complets pour votre petit apprendre et améliorer sa lecture. Mieux encore, vous pouvez le faire en un seul manière amusante et totalement gratuite de la maison.

Si vous avez aimé cet article sites pour apprendre à liren’oubliez pas que vous pouvez également jeter un œil à certaines applications ayant le même objectif depuis votre mobile, la lecture sera donc plus amusante.

