Les meilleurs sites Web pour créer des cartes conceptuelles

Avez-vous besoin de faire une carte conceptuelle et vous ne savez pas quelle est votre première étape ? Voici quelques pages Web qui rendront la tâche beaucoup plus facile et plus amusante.

De l’école au domaine professionnel, cartes conceptuelles sont des outils incroyablement puissants lorsqu’il s’agit de faire une présentation, vous aidant à organiser les idées Oui structurer le contenu effectivement.

Il est vrai que lors de l’élaboration d’une carte conceptuelle, il est nécessaire de suivre une certaine structure, vous pouvez appliquer votre propre style et le personnaliser de la manière la plus efficace pour vous.

Maintenant bien, Vous avez besoin de faire une carte conceptuelle et vous ne savez pas par où commencer ? Ne vous compliquez pas la tâche ! Ci-dessous, nous vous laissons avec une compilation de quelques pages Web qui vous aideront à les créer en quelques secondes. Commençons!

Comme nous l’avons mentionné au début, les cartes conceptuelles ils sont un outil incroyable quand il s’agit d’organiser termes et notions de manière simple et créative pour toute présentation.

Si vous avez besoin de faire un de ces schémas, nous vous laissons quelques pages web pour faire des cartes conceptuelles avec des centaines de modèles et designs uniques qui vous aidera à y parvenir.

lucidchart

La première option est lucidchartune plateforme web avec un conception d’interface très simpleconvivial et très complet qui vous permettra de faire le vôtre cartes conceptuelles en minutes.

Vous trouverez ici une grande variété de dessins, formes et styles pour développer votre contenu. De plus, il possède une excellente bibliothèque de modèles prédéfinis que vous pouvez modeler selon vos besoins.

Toile

Un autre des meilleurs outils sur lesquels vous pouvez compter est Toileun excellent plateforme de création graphique entièrement en ligne qui met à votre disposition une grande variété de éléments et fonctions pour créez vos cartes conceptuelles.

Avec Plus de 200 modèles de cartes conceptuelles spécialisées, est l’une des meilleures options pour développer votre contenu. Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez également créez vos propres cartes à partir de zéro.

Mindomo

Mindomo C’est un peu comme un couteau suisse. décrire votre contenu. C’est une plate-forme en ligne parfaite pour créer des cartes conceptuellesmais ce n’est pas tout, car vous pouvez aussi créer des cartes mentales Oui Les diagrammes de Gantt facilement.

Comme si cela ne suffisait pas, il a des options pour créer des horaires d’activités. Parmi ses nombreux avantages, sa large compatibilité avec les plateformes tierces, telles que bureau 365 et la suite Google.

Bien sûr, ce n’est pas un outil parfait, loin de là. Vous devez garder à l’esprit que votre la version gratuite est limitée à 3 régimes et que si vous souhaitez accéder à toutes les fonctions vous devrez payer 3,00 USD pour le plan premium.

Maître de l’esprit

Sans doutes, Maître de l’esprit est l’un des meilleurs sites Web pour créer des cartes conceptuelles Actuellement. Il se distingue principalement par sa grande capacité à personnalisation, édition et liberté au moment de la créez vos dessins.

Son interface est extrêmement simple, facile à utiliser et très convivial visuellement. Pour votre commodité, il propose une navigation avec des guides qui vous aideront à rendre l’ensemble du processus de création aussi fluide que possible. confortable et amusant possible. C’est totalement gratuit et vous allez adorer sa bibliothèque de modèles.

Créativement

Si en plus de créer des cartes conceptuelles tu veux aussi faire diagrammes, schémas, flux de travail et calendriers d’activités pour vous ou avec d’autres utilisateurs, Créativement est votre meilleur allié.

Sa capacité à créer, partager et modifier en temps réel est l’un de ses principaux atouts, ce qui en fait un outil collaboratif incontournable. Ici vous trouverez des milliers de modèles entièrement personnalisables pour libérer votre créativité.

cogner

Un autre des pages web pour faire des cartes conceptuelles c’est cogner. Si vous cherchez un outil collaboratif pour vos projets professionnels ou académiques, vous devriez le considérer parmi vos options.

au moment de la créez vos schémas et schémas, vous disposez d’une entière liberté pour organiser votre contenu. Il vous suffit de faire glisser et déposer le images, fichiers et éléments dont vous avez besoin depuis le bureau de votre ordinateur, modifiez ou voyez comment les autres le font en temps réel et bien plus encore.

cogner a un version gratuite assez limitée ou, si vous le souhaitez, vous pouvez expérimenter la version payante et accéder à tous les outils sans problème.

onodo

onodo C’est une plateforme en ligne très facile à utiliser qui vous invite à capturer toutes vos idées et contenus dans des boîtes qui se connectent progressivement les unes aux autres. Cela rend l’expérience de créer des cartes conceptuelles être très facile et amusant.

De même, il permet un grand niveau de personnalisation, où vous pouvez ajustez vos cartes conceptuelles selon vos besoins, ajoutez images, couleurs et éléments qui complètent tout ce que vous créez.

GoConqr

Bien que l’objectif principal de GoConqr est le créer des cartes mentalescela ne limite pas que vous puissiez concevoir des cartes conceptuelles, des diagrammes ou des schémas étonnants sur cette plate-forme.

Leur grande variété de modèles et les outils pour créer du contenu sont incroyables et très faciles à utiliser. Mieux encore, il est entièrement gratuit et tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire avec un compte de messagerie ou votre profil Facebook pour commencer à l’utiliser.

Maintenant que vous savez tout cela pages web pour faire des cartes conceptuellesvous n’avez plus à vous soucier de captiver tout le monde dans vos présentations avec dessins originauxcréatif et surtout efficace.

