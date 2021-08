Les meilleurs processeurs à acheter en 2021 (partie II) : AMD Ryzen 5 5600x vs Ryzen 7 5800x vs Ryzen 9 5900x vs Ryzen 9 5950x

12 août 2021 15:26:09 IST

Comme nous l’avons vu en partie je, la microarchitecture Zen 3 d’AMD a finalement et définitivement dépassé Intel en tant qu’option la plus efficace et la plus performante pour les utilisateurs de PC de bureau haut de gamme, surtout si la productivité est importante. Examinons maintenant les performances des différents processeurs Zen 3 d’AMD et concentrons-nous sur la puce la mieux adaptée à vos besoins.

Avant de plonger dans les résultats des tests et l’analyse, voici comment l’équipe Red (AMD) se compare le mieux à celle de l’équipe Blue (Intel):

Modèle Noyaux/Filetages Turbo Freq. (GHz) TDP (W) Prix ​​(EUR) Intel Core i5-11600K 6/12 4.9 125 25 150 AMD Ryzen 5 5600x 6/12 4.6 65 27 250 Intel Core i7-11700K 8/16 5.0 125 38 100 AMD Ryzen 7 5800x 8/16 4.7 105 39 300 AMD Ryzen 9 5900x 12/24 4.8 105 54 750 Intel Core i9-11900K 8/16 5.3 125 60 900 AMD Ryzen 9 5950x 16/32 4.9 105 73 899

Ce qui saute aux yeux, c’est que les puces de Team Blue ont toutes un TDP plus élevé que celles d’AMD, c’est-à-dire qu’elles consomment plus de puissance. Et en ce qui concerne le nombre de noyaux, Team Red est loin devant.

Les seuls avantages de Team Blue ici sont la vitesse d’horloge et un léger avantage sur les prix avec les pièces i5 et i7. Cependant, comme discuté dans la partie 1, ces vitesses fulgurantes (5,3 GHz est un gros problème) ont un coût élevé et nécessiteront une configuration de refroidissement coûteuse.

Il en va de même pour la tarification. Toute la gamme d’AMD fonctionnera très bien sur les cartes mères B550 de milieu de gamme qui coûtent environ 15k. Les cartes X570 plus chères ajoutent plus de fonctionnalités et prennent en charge plus de voies PCIe Gen 4 pour des GPU supplémentaires et un stockage NVMe, mais c’est à peu près tout. Les processeurs AMD de la série X peuvent être overclockés sur les cartes B550 et vous êtes autorisé à utiliser une RAM rapide.

Alors que les processeurs de la série K d’Intel peuvent fonctionner sur des cartes mères B560 qui vendent également environ 15k et sont les premiers chipsets de la série x60 d’Intel à prendre en charge l’overclocking de la mémoire (merci, AMD), vous ne pourrez pas overclocker votre processeur, qui est le tout point d’obtenir un processeur de la série K pour commencer. Pour ce faire, vous êtes obligé d’acheter des cartes premium basées sur le chipset Z590 qui coûtent 10 à 20k supplémentaires. Du point de vue de la valeur, cela a peu de sens.

Avec cela à l’écart, voici comment mon banc d’essai a été configuré :

Tester la configuration

Carte mère : Pour la carte mère, nous avons utilisé le mortier MAG B550M de MSI. Vendue au détail à environ 15 000, cette carte prend en charge 4 clés de mémoire DDR4 jusqu’à 4 400 MHz, est livrée avec deux emplacements PCIe x16 (x16 + x4) et deux emplacements M.2 (un de chaque est PCIe Gen 4) et prend en charge USB 3.2 Gen 2. La carte a bien résisté aux tests et a permis à tous les processeurs de fonctionner à plein régime sans problème.

RAM: Nous avons opté pour quatre bâtons de RAM Corsair Vengeance Pro RGB pour un total de 32 Go. La RAM a été évaluée à 3 200 MHz C16. Le RVB n’était, bien entendu, que pour le bling (Et pourquoi pas ?).

Bloc d’alimentation : Notre fidèle Corsair AX850 a propulsé cette plate-forme. Conçu pour une puissance de 850 W et une efficacité nominale de 80+ Titanium, ce bloc d’alimentation modulaire n’a eu aucun problème à maintenir nos composants chauds et énergivores en fonctionnement normal.

GPU : Pour le GPU, AMD a envoyé son meilleur, c’est-à-dire le 6900XT pour les tests. Cette bête de GPU est livrée avec 16 Go de VRAM et 5 120 processeurs de flux, sans parler de 128 ROP et 320 unités de texture. Une mise à jour récente ajoutant la prise en charge de DXR (une API Microsoft pour le lancer de rayons) signifie que ces GPU sont enfin à égalité avec les cartes RTX de Nvidia sur ce front.

Stockage: Nous avons dû aller avec le MP600 de Corsair ici. Ce lecteur NVMe compatible PCIe Gen4 est l’un des lecteurs les plus rapides que vous puissiez obtenir et est capable d’atteindre des vitesses de lecture/écriture supérieures à 5 Gbit/s. Toutes les applications et tous les jeux ont été installés sur ce lecteur. Un Samsung 870 QVO et une paire de disques NAS WD Red ont été utilisés pour stocker les données et les séquences capturées.

Configuration du refroidissement : Pour garder ces processeurs au frais, j’ai utilisé mon refroidisseur de liquide pour processeur NZXT Kraken x53. Pour la pâte thermique, j’ai opté pour l’Arctic Silver MX4, et les ventilateurs de refroidissement du châssis comprenaient deux Noctua NF-F12 de 120 mm et un seul ventilateur NF-P14 de 140 mm. Les Noctua étaient configurées en échappement et les x53 en admission à l’avant du châssis.

Châssis: Le matériel a été monté dans une armoire pleine tour Corsair Obsidian 750D. Cette bête d’armoire est une conception ancienne, mais c’est toujours l’une des armoires les plus spacieuses et les plus aérées que vous puissiez obtenir aujourd’hui. Il se trouve également que c’est l’une des rares armoires dans lesquelles je peux monter une matrice de disques durs RAID 5.

Surveiller: J’ai utilisé mon BenQ EX2780Q pour l’affichage. Ce panneau 2K 144 Hz prend en charge G-Sync et FreeSync et est conçu pour HDR400. Il est rapide, précis et, plus important encore, prend en charge le 4K 60 Hz si nécessaire.

Comment nous avons testé

Nous avons utilisé une nouvelle installation de Windows 10 avec tous les pilotes et mises à jour nécessaires installés.

Des applications et des jeux ont été installés sur le SSD Corsair MP600 pour éliminer tout goulot d’étranglement de stockage.

Les ventilateurs du châssis et le refroidisseur x53 ont été configurés pour le mode performance.

Tous les tests ont été bouclés trois fois pour assurer la cohérence.

Les repères de jeu ont été enregistrés via CapFrameX. C’était la seule application explicitement autorisée à s’exécuter en arrière-plan lors du test de jeux. Tous les jeux ont été testés en 1080p car nous nous concentrons sur les performances du processeur et non sur le GPU.

Analyse des performances : jeux

Metro Exodus Enhanced Edition: C’est le seul jeu AAA à ce jour qui a vidé les graphismes raster en faveur d’un environnement entièrement ray-tracé. Le jeu a l’air incroyable et, naturellement, met même les meilleurs GPU à genoux. Comme il s’agit d’un jeu lié au GPU, nous ne nous attendons pas à voir une grande différence de performances entre les processeurs. C’est exactement ce que nous avons vu dans nos résultats.

Les fréquences d’images moyennes variaient entre 88,6 ips sur le 5600x et 92,6 sur le 5900x. Les plus bas de 1%, un indicateur de stabilité, étaient stables à 56 ips.

Comme on peut le voir sur le graphique du temps d’image ci-dessus, les 5900x et 5950x ont montré une légère instabilité par rapport aux 5600x et 5800x. Cela peut peut-être être attribué à une sorte de problème de latence lors de l’utilisation de CCX doubles.

En laissant tomber la qualité DXR à moyenne, nous voyons les fréquences d’images passer à plus de 130 sur tous les processeurs. Le 5600x a obtenu le score le plus bas ici, réussissant à générer une moyenne de 131 ips. Le 5950x a géré 133 et les processeurs restants ont réussi à pousser 139. Ce n’est pas une différence insignifiante, mais les 1% les plus bas étaient cohérents sur tous les processeurs et pour un utilisateur normal, cette différence de 8 ips passera inaperçue.

Red Dead Redemption 2: Un autre jeu lié au GPU, mais qui prend en charge à la fois les API DirectX 12 et Vulkan. Comme les autres jeux utilisaient DirectX 11 et 12, nous avons utilisé ce jeu pour tester les performances de Vulcan.

Encore une fois, il n’y a pas de différence perceptible de performances entre ces processeurs. Le 5600x gérait le fps moyen le plus bas de 107 tandis que le 5950x en gérait 114. Fait intéressant, le jeu semble préférer les CCX à 8 cœurs pour une raison quelconque, avec les 5600x et 5900x (utilisant respectivement 1x CCX 6-core et 2x CCX 6-core) atteignant un minimum de 1% de 60, tandis que le CCX simple et double à 8 cœurs avec 5800x et 5950x atteint 65. La différence est insignifiante en jeu, bien sûr.

F1 2019: C’est un vieux jeu, mais c’est un jeu qui dépend fortement de l’IPC et de la vitesse d’horloge. Il y a clairement un « perdant » dans ce test, mais pas de gagnant clair.

Le « perdant », le 5600x, gérait 239 ips contre 256 pour le 5800x. Les deux autres processeurs parvenaient également à dépasser les 250 ips. Au pire, il s’agit d’une différence de performances de 7%, mais nous parlons également ici de 200+ fps. En regardant les plus bas de 1%, nous constatons le même écart, le 5600x gérant 160 tandis que tous les autres processeurs sont restés au-dessus de 170.

Cela vaut-il la peine de payer 12 000 Rs pour une amélioration des performances de 7 à 10 ips dans un jeu qui tourne déjà à 240 ips ? Je crois que non.

Avec Horizon : Aube zéro, Champ de bataille V et Counter Strike : Offensive mondiale, nous voyons une histoire similaire. Le 5600x est plus lent dans les titres liés au processeur, mais pas de beaucoup. Dans les jeux liés au GPU, il n’y a pratiquement aucune différence de performances. A des résolutions plus élevées, où le GPU est plus important, cette différence disparaît.

Conclusion : si vous jouez, ne gaspillez pas votre argent sur plus de cœurs

Si vous avez uniquement l’intention de jouer sur cette configuration, optez pour le 5600x et investissez l’argent que vous économiserez dans un GPU plus puissant et/ou une RAM plus rapide.

Si vous avez l’intention de diffuser tout en jouant, je recommanderais le 5800x. Les quatre threads supplémentaires et la surcharge thermique supplémentaire vous laisseront suffisamment de marge pour le streaming haute résolution.

Références de productivité

C’est là que les choses deviennent enfin intéressantes et que ces processeurs prennent tout leur sens.

Dans PCMark 10 et Speedoter 2.0, des références qui indiquent respectivement les performances dans les tâches informatiques générales et la navigation sur le Web, il n’y a pratiquement aucune différence de performances. Il en va de même pour l’édition d’images dans Photoshop et Lightroom. Les 5900x et 5950x affichent une augmentation des performances de 13 à 14% par rapport aux 5600x en Lightroom, mais vous finirez par payer 27 000 Rs supplémentaires pour ce privilège. Vous pourriez littéralement acheter un deuxième 5600x pour ce prix. Est-ce que ça vaut le coup? Tu décides.

Si vous éditez une vidéo, compilez du code ou travaillez avec des objets 3D, les performances évoluent de manière linéaire avec le nombre de cœurs. Lors de l’utilisation Mixeur – un outil avancé de modélisation et d’animation 3D – le 5950x est 2,5x plus rapide que le 5600x. Lors du transcodage de la vidéo dans le frein à main ou de la compilation du code, vous pouvez vous attendre à une augmentation de 70 % des performances avec le 5950x. Le 5600x est un bon interprète, mais il est surclassé par tout le reste de la gamme.

Thermique, consommation d’énergie et performances d’overclocking

En moyenne, ces processeurs avaient tous tendance à fonctionner dans la plage de 40 °C à 80 °C selon que je jouais ou faisais des tests de résistance. Les températures ne se sont jamais aventurées dans les années 90, et contrairement à Intel et à son nœud 14 nm gourmand en énergie, la consommation électrique est restée relativement faible, seul le 5950x a failli franchir la barrière des 200 W.

Notez que je n’ai pas overclocké manuellement ces processeurs. Avec Intel, l’overclocking est aussi simple que d’ajuster le multiplicateur du processeur et de faire des ajustements de tension infimes jusqu’à ce que vous obteniez des performances stables. Avec Zen 3, ce n’est pas si simple. Vous avez affaire à beaucoup plus de cœurs et les performances doivent être optimisées en fonction de la charge de travail. Vous regardez essentiellement un vaste tableau des vitesses d’horloge et des tensions qui doivent être ajustées par cœur. C’est un processus nuancé qui prend beaucoup plus de temps et d’efforts que sur les puces Intel.

En tant que personne qui a vécu toute sa vie avec des processeurs Intel, les options d’AMD sont intimidantes. Si, comme moi, vous n’êtes pas encore assez à l’aise avec l’overclocking manuel des puces Zen 3, les Maître Ryzen le logiciel est livré avec une option Auto OC qui fait un travail assez décent pour pousser ces puces plus haut. Auto OC a augmenté les fréquences turbo de tous les processeurs de 100 MHz en moyenne, le 5800x affichant la plus forte augmentation de 150 MHz.

Conclusion : Êtes-vous un joueur ou un créateur de contenu ?

Je vais rester simple :

Si vous avez besoin d’un processeur puissant pour les jeux et le travail général, vous n’avez besoin de rien de plus qu’un 5600x.

Si vous vous lancez dans le montage vidéo, le rendu 3D, le codage ou la diffusion en direct, cela vaut la peine de choisir un 5800x. Les cœurs supplémentaires et la vitesse d’horloge plus élevée accéléreront considérablement votre travail. A moins bien sûr que vous ne travailliez qu’avec des photos, auquel cas le 5600x suffit.

Si vous êtes sérieux au sujet du montage vidéo, du rendu 3D et d’autres tâches gourmandes en ressources CPU, choisissez un processeur qui correspond à votre budget. N’oubliez pas : plus de cœurs = plus de performances. Ne vous embêtez pas avec le 5600x.

Note de l’éditeur : nous tenons à remercier AMD, Corsair et MSI pour avoir fourni le matériel qui a rendu cet examen possible.

