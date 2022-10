Les meilleurs personnages de films d’horreur slasher

Quand on pense aux films d’horreur, les fantômes et les choses surnaturelles ou les tueurs de sang-froid viennent rapidement à l’esprit. Ces derniers ont acquis une grande popularité ces derniers temps, positionnant le genre d’horreur slasher parmi les favoris des téléspectateurs.

Ayant ses origines dans des productions à bas prix, l’idée qu’une personne masquée ordinaire commence à mettre fin à la vie de nombreuses personnes est terrifiante pour beaucoup, d’autant plus qu’elles se déroulent dans des environnements basés sur la réalité. Voici donc une liste des personnages slasher qui ont marqué l’histoire du monde du cinéma.

Jason du vendredi 13

The Hockey Mask Killer est resté dans l’esprit de nombreux téléspectateurs du monde entier, Jason Voorhees étant un homme gigantesque cherchant à venger la mort de sa mère Pamela. Dans »Vendredi 13 », nous le voyons pour la première fois attenter à la vie de plusieurs résidents du Camp Crystal Lake, apparaissant plus tard dans un total de 12 films au total.

Équipé d’une machette comme arme principale, Jason est le tueur de cinéma qui a montré plusieurs des scènes les plus sanglantes de ses films, et qui est sans aucun doute un personnage de référence en matière de films slasher.

Freddy Krueger dans Un cauchemar sur Elm Street

Depuis son apparition dans le premier film, Freddy est devenu un cauchemar pour beaucoup, littéralement aussi. En tant qu’enfant qui a été tué par ses parents mais qui est revenu comme une force naturelle qui hante les rêves des autres, Freddy est différent des autres méchants du cinéma en ce sens qu’il tue parce qu’il le veut et qu’il contrôle totalement ses actions.

Étant à l’intérieur des rêves des gens, Freddy peut changer l’environnement à volonté, étant capable de transformer la scène en n’importe quoi, même sa propre apparence. Bien que les films les plus récents du personnage soient devenus plus élaborés et comiques, Freddy est devenu l’un des personnages les plus effrayants du cinéma, principalement parce que rien ne lui échappe.

Ghostface de Scream

Contrairement aux autres tueurs, qui sont une seule personne dans plusieurs films, Ghostface est un méchant qui gouverne selon ses propres règles. La série » Scream » bouleverse les stéréotypes de genre en indiquant clairement au public comment survivre au film et en le surprenant en train de faire exactement ce qu’il pensait qu’il se passerait.

Ghostface est un symbole des règles du cinéma d’horreur, avec l’opposition qu’il est simplement un être qui ne peut être vaincu. Bien que chaque film une nouvelle personne représente le manteau de Ghostface, ce sont Billy Loomis et Stu Macher qui ont présenté les versions les plus emblématiques de Ghostface. En changeant de personnage de l’un à l’autre, il est difficile de retrouver le tueur, et ils peuvent s’en tirer avec plus de victimes.

HalloweenMichael Myers

Alors que Jason a la créativité et Freddy la personnalité, Michael Myers est considéré comme le tueur parfait. L’antagoniste emblématique de la franchise »Halloween », est la figure d’un humain qui n’existe que pour tuer. En termes simples, Michael est un masque sans émotion et un assassin au couteau expert, réalisant ses meurtres de manière simple mais efficace.

Ce qui rend Michael Myers terrifiant pour beaucoup, c’est que vous ne pouvez en aucun cas vous identifier à lui, car alors que d’autres tueurs ont leurs raisons, Michael n’a tout simplement aucune humanité ou motivations en lui pour tuer, il n’y a donc rien de plus terrifiant par une présence qui le fait. pense pas.