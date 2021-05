Dans Anime World, il y a différents personnages dont nous nous souvenons par leur personnalité, leur belle apparence, leur style de combat ou tout autre trait physique qui les rend différents des autres personnages. Peu importe que le personnage soit le MC ou le personnage secondaire, ou même un personnage présent dans toute la série pendant seulement deux épisodes. Il suffit d’une seule bizarrerie pour que le fandom se souvienne de la contribution du personnage à l’histoire. Ce blog parlera spécifiquement des meilleurs personnages d’anime tatoués et de l’histoire qui les sous-tend! assurez-vous de lire jusqu’à la fin du blog pour saisir pleinement l’essence de cet article.

Les meilleurs personnages d’anime tatoués et l’histoire derrière eux!

Des cheveux multicolores, leur dessin ou leurs couleurs d’iris, leur façon de parler, et aussi un dessin de tatouage qui peut vous en dire long sur un personnage. Pourquoi est-il là et comment cela aide-t-il les personnages à se développer?

L’anime est l’une des plus belles créations de l’humanité moderne, avec l’anime, vous pouvez raconter des histoires que vous voulez à l’aide de l’art et du mouvement. Comme l’anime, les tatouages ​​font également partie de la culture humaine, où que vous alliez dans le monde, vous trouverez au moins une personne couverte de tatouages.

Les tatouages ​​existent depuis l’Antiquité, ils sont utilisés pour montrer sur votre corps des signes sur vos personnes préférées, des symboles d’événements tristes ou simplement un dessin que vous voulez sur votre corps. Les personnages d’anime avec des tatouages ​​sont différents des personnages normaux car ils sont assez durs et leurs tatouages ​​ont une signification pour leurs personnages.

Dans le monde de l’anime, les tatouages ​​sont également utilisés pour le développement ultérieur du personnage ou pour quelque chose qui multiplie son pouvoir et le rend plus fort. Il y aura toujours une signification cachée derrière les tatouages ​​d’un personnage, permettez-moi de vous montrer les meilleurs personnages d’anime tatoués et l’histoire derrière eux!

Gaara

Gaara est né dans un état très délicat, où sa mère est décédée en lui donnant naissance. Le village de sable avait scellé la bête à une queue «Shukaku» à l’intérieur de Gaara quand il était enfant. Gaara a eu une trame de fond très tragique, où des gens du sable tentent de le tuer.

Cela a transformé Gaara en monstre, puis avec son sable, il a créé le tatouage sur son front, qui dit «ai» qui signifie Amour! Ce tatouage est le symbole d’un démon qui s’aime.

Abarai Renji

Abarai Renji, de Bleach Anime, est l’un des personnages les plus intéressants de la série. Travaillant en tant que lieutenant de la 6e Division Squad sous le capitaine Kuchiki Byakuya, Renji est l’un des personnages les plus durs de la série. Sa personnalité est très simple et il est toujours prêt à se battre pour tout ce en quoi il croit. La motivation d’Abarai Renji est son capitaine Byakuya, qu’il veut surpasser un jour au combat. Si vous n’avez pas encore regardé Bleach, vous pouvez le regarder sur Netflix ou Crunchyroll.

Les tatouages ​​présents sur le corps de Renji ressemblent à des tatouages ​​tribaux et, au fil de la série, ils ont semblé augmenter à divers endroits. La conception des tatouages ​​représente sûrement l’animal intérieur qu’Abarai Renji est! Il est couvert de tatouages ​​sur tout son dos, ses bras et même son front. Les véritables raisons des tatouages ​​de Renji n’ont pas encore été connues des fans par le créateur, mais le fandom a créé ses propres théories, certains disant qu’elles grandissent davantage à mesure qu’il progresse dans son niveau de puissance.

L’autre théorie est que cela fait partie de son Zanpakatu, Zabimaru, et cela fait de lui un avec son épée. Peut-être qu’Abarai aime juste les tatouages ​​et est un monstre de tatouage, le créateur Tite Kubo n’a encore rien publié à ce sujet et il est connu pour changer les choses à propos de ses personnages et de leurs traits. Quelle que soit la raison de ses tatouages, nous pouvons dire qu’il est l’un des meilleurs personnages d’anime tatoués, et sans ces tatouages ​​sympas, Abarai Renji serait incomplet.

Zéro

Zero est l’un des personnages les meilleurs et les plus importants de l’anime Vampire Knights, il a le pouvoir d’un hybride. Zero Kiryu est né mi-humain et mi-vampire, ce qui en fait l’un des personnages les plus puissants de la série.

Zero a un tatouage sur son cou, ce qui est très esthétique à regarder, et a un dessin de flèches et de poignards. Le tatouage est juste pour rendre Zero plus impressionnant qu’il ne l’est déjà, et il brille en rouge lorsque zéro est sur le point de se battre.

Izumi Miyamura

Izumi Miyamura de l’anime Horimiya est un personnage vraiment intéressant. En tant que protagoniste de la série, il doit être différent, non? Quand Izumi étudie avec d’autres dans la classe, c’est une personne totalement différente, mais quand il est dans le monde réel, sa personnalité semble beaucoup changer. Vous pouvez regarder ce merveilleux anime sur Crunchyroll si vous ne l’avez pas encore fait.

«Pas tous les hommes» tu as raison, Miyamura Izumi ne pourrait jamais 😌 pic.twitter.com/2U10aYBXqm – CHATON 🥑 (@kittyclaws_) 4 avril 2021

Dans le monde extérieur, Izumi a l’image d’un mauvais garçon. Il a l’oreille percée à plusieurs endroits et aussi un énorme tatouage de conception tribale couvrant son bras gauche et sa partie gauche du corps. Le dessin ressemble à une bande tribale qui fait le tour de ses biceps et à un symbole sur son épaule. La vraie raison pour laquelle les tatouages ​​ne sont pas encore divulgués, mais ces tatouages ​​ont sûrement l’air cool.

Natsu

Natsu du célèbre Anime Fairy Tail est un garçon dont l’objectif principal est de retrouver son père. Natsu peut utiliser et plier le feu à sa guise, il a un symbole Fairy Tail tatoué sur son bras. Le tatouage peut être vu sur tous les corps de ses coéquipiers, c’est un symbole d’unité pour eux.

Kamina

Gurren Lagann est l’un des meilleurs animes du marché et il est disponible sur Netflix. Kamina est l’un des personnages principaux de la série est connu pour son look cool et unique et sa personnalité où il a ses propres slogans. Malheureusement, Kamina a été tué dans la première partie de l’émission, mais c’est quand même un favori des fans. Le protagoniste de la série, Simon considérait Kamina comme une idole.

Gurren Lagann Thread n ° 1 à venir. Sans doute demain. Tous les fils sont des fils de spoiler. Le personnage que je vais couvrir demain est? Le puissant KAMINA! pic.twitter.com/LjX8D6yTnu – LE GURREN LAGANN Guy! 🦞 (@ KingFoxkage25) 6 avril 2021

Kamina avait le look le plus différent de l’anime et il avait un tatouage de feu couvrant son dos et des tatouages ​​autour de ses deux bras en forme de bandes. Comme Kamina avait un temps d’écran limité, nous n’avons jamais pu en savoir plus sur son personnage pour savoir s’il y avait des significations cachées derrière ses tatouages.

Nami

Nami le « The Cat Burglar » de One Piece est un personnage très aimé des fans, elle est avec Luffy depuis le tout début. Nami est fondamentalement le premier membre des chapeaux de paille en une seule pièce, sa profession est de voler des gens sans se faire prendre.

Une pièce serait incomplète sans nami pic.twitter.com/URg6dbFKDk – Gandalf❄ (@WeebAhmad) 7 avril 2021

Nami a un tatouage couvrant son épaule gauche, ce qui est très élégant avec son sens de la mode. Le tatouage a une signification qui montre la conception des moulins à vent et des mikan. Vous pouvez rejoindre l’aventure de One piece sur Crunchyroll.

Uta

Uta de Tokyo Ghoul est l’un des personnages mystérieux de la série, c’est un Ghoul qui est une bonne personne et dirige son propre magasin de tatouage connu sous le nom de HySy ArtMask Studio. Dans ce studio, où il vend des masques personnalisés aux goules et aussi des tatouages ​​à ses clients. Uta est membre des Clowns et s’appelle No Face ou est décrite comme «NO FEISU» par les enquêteurs de la GCC. On dit que Tokyo Ghoul Manga est meilleur que l’anime qui a été jugé faible par les fans. Vous pouvez regarder l’anime sur Netflix ou Crunchyroll.

Uta aime aussi les piercings car il s’est percé sur diverses parties de son corps, il n’a pas eu de tatouages ​​pendant sa jeunesse, mais après son intérêt pour les tatouages, il a divers tatouages ​​sur les deux bras et un tatouage du Soleil couvrant sa poitrine. Uta a injecté de l’encre noire dans la sclérotique de ses yeux, ce qui donne l’impression que son Kakugan est toujours activé.

Certains de ses tatouages ​​ont une signification très profonde pour eux, comme la citation latine qui est écrite en grec sur son cou qui dit «Je ne peux vivre ni avec toi ni sans toi». Uta a une personnalité très intéressante et est l’un des meilleurs personnages tatoués de l’anime.

Cicatrice

Scar est l’un des meilleurs personnages du célèbre anime « Fullmetal Alchemist », il a un design de personnage très unique et son corps est couvert de tatouages. Le personnage de Scars est très intimidant tout au long de son rôle dans la série et les tatouages ​​ne font qu’ajouter du piquant. Tout d’abord, je pensais qu’il n’y avait aucune raison pour ses tatouages, mais ensuite dans Full Metal Alchemist, tout le monde a un tatouage pour une raison donnée.

La raison pour laquelle Scar avait ces tatouages ​​était à cause de son frère, décédé. Tous ses tatouages ​​avaient des significations et étaient liés à son immense niveau de puissance. Si quelqu’un s’approchait de son bras droit pour attaquer, le tatouage activerait et détruirait la personne. La cicatrice de tatouages ​​possédée sur son corps le rendait plus puissant et lui rappelait qu’il devait venger son frère. Les tatouages ​​sont sûrement cool, mais lorsqu’ils ont une signification cachée liée à la douleur et au pouvoir, c’est là qu’ils sont le plus mis en valeur. Si vous n’avez pas regardé Full Metal Alchemist, vous pouvez le regarder sur Netflix.

Loi de Trafalgar

Trafalgar a les meilleurs tatouages ​​de tout l’anime One Piece, les tatouages ​​définissent parfois l’équipage dans lequel ils se trouvent ou parfois ce ne sont que des dessins personnels. Trafalgar a un tatouage «Mort» sur ses doigts des deux mains et a également une croix sur le dos des deux mains. La croix est un symbole qu’il fait partie de Jolly Roger.

tout est amusant et jeux jusqu’à ce que le fait une figure de droit sanglante de haute qualité, puis nous allons tous en deb pour acheter son cul sexy pic.twitter.com/emAp66nwR7 – Trafalgar suce la loi D (@imdonneexisting) 7 avril 2021

Il a un cœur tatoué sur les deux épaules et de nombreux autres tatouages ​​sur son corps. La liste s’allonge encore et encore avec les tatouages ​​de Trafalgar Law, il a des tatouages ​​qui le font paraître dur à cuire et qui ont du sens pour lui.

Ce sont certains des meilleurs personnages tatoués d’anime selon nous, si vous avez d’autres personnages que nous avons manqués. Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.