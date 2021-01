Les meilleurs pare-feu pour Android gratuitement

Protégez la sécurité de votre mobile avec les meilleurs pare-feu pour Android que vous pouvez télécharger gratuitement. Découvrez ce qu’ils sont et tout ce qu’ils vous offrent.

La connexion à Internet depuis notre téléphone mobile est si courante que nous avons tendance à ne pas se soucier de toutes les conséquences que cette connexion peut entraîner.

Heureusement, il existe des outils pour Android qui vous aident à contrôler la relation entre les applications que vous avez installées sur votre téléphone et Internet.

Nous allons dédier cet article aux pare-feu ou pare-feu, ces applications que vous pouvez installer sur votre téléphone pour tout bloquer Connexions Internet qui peuvent être nuisibles pour votre terminal.

Alors on voit qu’est-ce qu’un pare-feu, la fonction qu’il a dans Android et les meilleurs pare-feu que vous pouvez utiliser actuellement.

Qu’est-ce qu’un pare-feu et que fait-il sous Android?

Un pare-feu ou pare-feu pour Android est une application qui agit comme un intermédiaire entre le reste des applications installées et la connexion Internet. En termes théoriques, c’est un outil qui autorise ou bloque l’échange de paquets de communication entre les deux parties.

À certaines occasions, une application peut se connecter à Internet avec un but malveillant, et c’est là que le pare-feu semble nier cette communication entre les deux et, de cette façon, protégez la sécurité de votre mobile.

Une autre fonction intéressante du pare-feu ou du pare-feu pour Android est limiter la connexion Internet des applications qui consomment le plus. Si vous pensez qu’une application consomme trop de données de votre tarif mobile, avec un pare-feu, vous pouvez contrôler l’échange de packages afin de sauvegarder les données mobiles dont vous aurez besoin à un autre moment.

En bref, un pare-feu ou un pare-feu prend en charge contrôler la relation entre votre téléphone mobile et Internet, autorisant ou refusant l’échange de communications pour protéger le terminal. Nous allons connaître les meilleurs pare-feu que vous pouvez télécharger maintenant sur votre Android.

Top meilleurs pare-feu pour Android

NetGuard

Pare-feu sans racine

Pare-feu

InternetGuard

Pare-feu Karma

NetGuard

L’une des meilleures applications de sécurité pour Android est NetGuard, un pare-feu gratuit qui n’a pas besoin de rooter votre mobile Android pour fonctionner. Avec cette application, vous pouvez bloquer l’accès de toute application à Internet, ainsi qu’à partir de n’importe quelle adresse, soit par données mobiles, soit par réseau WiFi.

En outre, vous pouvez recevoir des notifications lorsqu’une application tente de se connecter à Internet et accéder à un journal de toutes les connexions lorsque vous en avez besoin. De cette façon, NetGuard vous aidera enregistrez vos données de taux, améliorez votre sécurité et votre vie privée et également économiser la batterie.

Pare-feu sans racine

Le pare-feu le plus connu pour Android est Firewall sans racine, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui, comme son nom l’indique, pas besoin de racine.

Plus de 5 millions de téléchargements s’accumulent dans le Play Store cette application, avec laquelle vous pouvez autoriser ou bloquer toutes les connexions de votre téléphone mobile sur Internet, ainsi que de recevoir une notification chaque fois que cela se produit.

Avec une certaine autorisations minimales pour fonctionner et une interface simple, Le pare-feu sans racine est un pare-feu très utile pour votre téléphone mobile si vous souhaitez le protéger de tout danger lors de la connexion à un réseau.

Pare-feu

La société Protectstar est responsable de Firewall, une application gratuite pour votre mobile avec laquelle vous pouvez bloquer tout accès indésirable ou dangereux à Internet. En utilisant cet outil, vous êtes celui vous choisissez quelles applications peuvent se connecter ou non au réseau.

Grâce aux fonctions du pare-feu, vous pourrez voir quelles applications consomment le plus de données, créer une configuration personnalisée pour le fonctionnement du pare-feu et verrouiller les applications en arrière-plan, entre autres détails. Il est à noter que cette application n’a pas besoin de root pour fonctionner.

InternetGuard

Un autre pare-feu pour Android qui pas besoin de root est InternetGuard, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir d’un Play Store où il a déjà plus d’un million de téléchargements.

Avec cette application, vous pouvez autoriser ou bloquer la connexion Internet de toute application installée ou domaine Web, désactivez le fonctionnement en arrière-plan d’une application, consultez toutes les informations sur l’utilisation des données et recevez une notification chaque fois que quelque chose souhaite se connecter au réseau, entre autres fonctions.

En résumé, InternetGuard est une application très complète avec laquelle vous pouvez protéger votre mobile et économiser la batterie et les données mobiles.

Pare-feu Karma

Le dernier pare-feu pour Android que nous souhaitons recommander s’appelle Karma Firewall et, comme ceux mentionnés ci-dessus, il est téléchargement gratuit et aucune racine requise.

Comme tous les bons pare-feu, Karma Firewall vous permet de contrôler l’accès Internet pour chacune des applications que vous avez installées sur le terminal. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance avancée Pour l’utiliser, il suffit de sélectionner l’application et de bloquer ou d’autoriser sa connexion au réseau.

