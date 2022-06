Les meilleurs ordinateurs portables Windows à moins de 800 € pour les étudiants

Pour moins de 800 euros, les étudiants peuvent se procurer de bons ordinateurs portables pour étudier et faire leurs devoirs. Nous avons sélectionné pour vous certains des meilleurs ordinateurs portables étudiants – d’un modèle Surface de haute qualité à moins de 800 euros à un appareil particulièrement abordable à moins de 200 euros.

Chic et compact : Microsoft Surface Laptop Go 2

Le Surface Laptop Go 2 est un appareil particulièrement mobile grâce à son écran de 12,4 pouces et son faible poids d’environ 1,1 kilogramme. Vous pouvez facilement emporter l’ordinateur portable avec vous à vos conférences et le ramener à la maison. Aussi génial : le bon affichage au format pratique 3:2, sur lequel vous pouvez garder un œil sur les textes. Lors de l’écriture, le clavier confortable avec un grand trackpad de précision convainc.

Grâce à la caméra HD, vous pouvez toujours être clairement vu dans les séminaires en ligne, tandis que deux microphones de studio à champ lointain capturent votre voix. Le processeur Intel Core i5, associé à 8 Go de RAM et à un SSD rapide de 128 Go, garantit des performances rapides. Le Wi-Fi 6 est à la pointe de la technologie et vous pouvez connecter un casque ou une souris à l’ordinateur portable via Bluetooth 5.0. On retrouve les connectiques suivantes : USB-C, jack 3,5 mm, USB-A et Surface Connect pour les accessoires tels que la station d’accueil Surface Dock 2.

Le Surface Laptop Go 2 grand public est livré avec Windows 11 Home pour vous offrir les puissantes fonctionnalités Windows que vous utilisez le plus à un prix exceptionnel. Si vous avez besoin d’outils de gestion et de sécurité d’entreprise supplémentaires pour le lieu de travail, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Windows 11 Pro ou acheter Surface Laptop Go 2 pour les entreprises.

Alternative MacBook à petit prix : Huawei MateBook D 15



Huawei Matebook D 15



Malgré son prix bas, le Huawei MateBook D 15 convainc par un boîtier métallique stable. L’écran de 15,6 pouces a une résolution nette de 1 920 x 1 080 pixels et se gâte avec un bord d’affichage fin. Grâce à son faible poids de 1,56 kg, vous pouvez facilement emporter l’ordinateur portable partout où vous allez, que ce soit pour des conférences, à la bibliothèque ou à la maison. La connexion Windows pratique et sécurisée via le capteur d’empreintes digitales et le Wi-Fi 6 pour Internet haut débit sont également très agréables dans cette gamme de prix.

L’autonomie de la batterie est suffisante pour une journée de travail. S’il se resserre, 15 minutes de charge suffisent pour deux heures d’autonomie. Huawei n’a pas non plus lésiné sur les ports. USB-A 3.2 Gen 1, USB-C pour le chargement, 2 x USB 2.0, HDMI et une prise casque sont proposés. Le processeur quadricœur Intel Core i5-1135G7, qui dispose également d’une unité graphique intégrée décente avec l’Intel Iris Xe, prend soin des performances. Il aide les applications telles que l’édition d’images à mieux fonctionner.

L’appareil est livré avec Windows 10 et une mise à niveau gratuite de Windows 11, ou il peut être préinstallé avec Windows 11. Le moment de la mise à niveau peut varier en fonction de l’appareil. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un matériel spécial est requis pour certaines fonctions (voir Spécifications de Windows 11).

Bon équipement pour peu d’argent : Asus VivoBook 14



Asus Vivo Livre 14



L’Asus VivoBook 14 est un bon polyvalent à petit prix. Il y a un écran 14 pouces à angle de vision stable avec une résolution Full HD et un SSD de 512 Go. L’Intel Core i3-1005G1, associé à 8 Go de RAM, garantit de bonnes performances lors de la navigation sur Internet avec de nombreux onglets ouverts, de la lecture de médias et de l’écriture de textes. En plus du WLAN ac, l’appareil propose le Bluetooth 4.1.

Les connexions sont également impressionnantes : USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 2 x USB 2.0 et une prise casque sont à bord. Astuce sympa : vous pouvez afficher un bloc numérique sur le touchpad.

Notebook super pas cher pour l’essentiel : Lenovo IdeaPad 1 en 14 pouces



Lenovo IdeaPad 1 14



Si un simple ordinateur portable vous suffit pour faire des recherches sur Internet et écrire des devoirs, alors le Lenovo IdeaPad 1 vaut le détour. Bien que l’ordinateur portable coûte moins de 200 euros, il dispose même d’un SSD rapide avec 128 Go d’espace de stockage. La batterie dure jusqu’à 8 heures et grâce à la fonction RapidCharge, vous pouvez la charger à 80 % en une heure. La connectique est également pratique : 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 et une prise casque. En plus du WLAN ac, il y a Bluetooth 4.2.

Bien sûr, vous devez faire certains compromis avec un prix aussi bas. L’écran de 14 pouces n’a qu’une résolution de 1366×768 pixels et n’est suffisamment lumineux que pour les intérieurs tels que la bibliothèque universitaire. En raison de la technologie TN, le contraste est également assez faible. Le processeur Intel Celeron N4020 avec 4 Go de RAM est suffisant pour des tâches simples telles que la navigation sur Internet et le traitement de texte, mais pas pour beaucoup plus. Néanmoins : Si vous recherchez un ordinateur portable étudiant solide pour le bureau et Internet, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec l’IdeaPad 1.

Ordinateurs portables Windows 11 et étudiants : c’est pourquoi ils forment une équipe de rêve



Microsoft Windows 11



Windows 11 s’appuie sur un design moderne et clair avec des widgets et des icônes d’application. L’application Microsoft Teams est idéale pour échanger des idées avec d’autres étudiants, amis et famille afin que vous puissiez toujours rester en contact. Et Microsoft 365 vous donne accès à des applications Office utiles comme Word, Excel et PowerPoint.

Vous pourrez peut-être obtenir une version gratuite de via votre établissement d’enseignement Office 365 Éducation pour le portable. Sinon, nous recommandons Microsoft 365 Single, un abonnement de 12 mois pour une personne avec des mises à jour régulières et un stockage cloud de 1 To, ou la licence Office 2021 Home & Student, que vous achetez une fois.

Si vous avez suffisamment étudié pour la journée, vous pouvez également utiliser les ordinateurs portables Windows pour jouer. Pour cela, nous vous recommandons le PC Game Pass, qui vous donne accès à 100 jeux passionnants pour PC Windows. Grâce à la dernière technologie de streaming, vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable de jeu pour profiter des derniers jeux. Cela ne fonctionne que sur Internet.