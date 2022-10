Les meilleurs nouveaux films à voir en octobre 2022 sur Netflix

Le mois d’octobre vient d’arriver avec l’automne pris en main, avec un changement de météo, une année presque finie et bien sûr de nouveaux films et séries au catalogue de Netflix pour divertir vos utilisateurs. Des comédies pour adolescents aux documentaires informatifs, la plateforme de streaming a tout pour plaire à différents publics.

Si vous n’avez pas de projets ce week-end, voici les meilleures productions originales de Netflix pour la première semaine d’octobre 2022, avec des adaptations d’anime en direct et le documentaire controversé sur Marilyn Monroe Protagonisée par Anne d’armes.

vengeance maintenant







les actrices Camila Méndez Oui maya fauconqui ont joué respectivement dans » Riverdale » et » Stranger Things », se sont associés pour participer à la comédie originale de Netflix » Revancha ya », ayant une histoire similaire à une histoire de lycée comme » Mean Girls » ‘, mais avec la chimie à l’écran de Mendes et Hawke.

L’histoire suit la lycéenne Drea, dont la réputation est ternie lorsque son petit ami Max divulgue une vidéo intime d’elle. Rencontrant un nouvel étudiant transféré nommé Eleanor, les deux acceptent de proposer un plan de vengeance pour remettre leurs rivaux à leur place.

Fullmetal Alchemist L’alchimie finale







L’adaptation en direct du célèbre manga et anime »Fullmetal Alchemist » créé par Hiromu Arakawa Il vient de s’achever avec son troisième film. « The Final Alchemy » verra les frères Edward et Alphonse Elric affronter l’homonculus ultime, Greed, dans une confrontation bourrée d’action qui ravira tout fan de la saga.

La trilogie de films est disponible sur la plateforme Netflix, chacun prenant ses propres libertés créatives pour apporter une histoire différente du manga, ce dernier étant la fin définitive de la version live action.

Blond







Documentaire de fiction qui approfondit la vie et la carrière de Marilyn Monroe, recevant même une note de ne pas convenir aux moins de 17 ans. Le film original de Netflix met en vedette Ana de Armas dans le rôle de la star hollywoodienne, revisitant son enfance traumatisante à travers sa rapide ascension vers la gloire dans les années 1950 et 1960.

Bien que son développement ait été semé d’embûches et de problèmes, « Blonde » est une expérience cinématographique sans pareille cette année et offre l’une des expériences de visionnage les plus uniques sur Netflix.