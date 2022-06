célébrités

La sixième saison de Peaky Blinders Il arrive sur Netflix dans quelques jours seulement, mais il aura une grande absence : celle d’Helen McCrory. Par conséquent, nous vous montrons ses meilleurs moments de la série.

La sixième saison de Peaky Blinders se rapproche de l’arrivée sur Netflix. Avec Cillian Murphy une fois de plus dans la peau du protagoniste, l’histoire des Shelby s’apprête à montrer au monde sa fin. Et, malgré le fait qu’il y aura un film sur la série, dont le tournage débutera en 2023, plus aucune édition n’arrivera au format strip, c’est la clôture de celle-ci.

Cependant, pour cela nouvelle édition de Peaky Blinders il y aura une grosse absence dans son casting. Il s’agit de Helen McCroryqui pendant les cinq premières saisons a donné vie au tante Polly Grey. En effet, le 16 avril de l’année dernière, l’actrice a perdu la vie à cause d’un cancer avec lequel elle se battait. Sans aucun doute, sa mort a marqué tous les fans, mais aussi les membres du casting qui lui ont rendu hommage pendant le tournage.

On ne sait toujours pas comment cela s’expliquera L’absence de tante Pollymais Cillian Murphy Il a déjà avoué qu’il n’apparaîtra pas dans Peaky Blinders 6 en raison du fait qu’il n’a pas respecté le tournage en raison des restrictions du coronavirus. A tel point qu’avant la sortie des nouveaux épisodes, de Spoiler on veut se remémorer les meilleurs moments de Helen McCrory dans la serie.

+ Les meilleurs moments d’Helen McCrory dans Peaky Blinders :

1. Quand il s’oppose à ce que John épouse Lizzie :

Les phrases de Helen McCrory, en tant que chef de la famille Shelby et conseiller personnel de Tommy sont emblématiques depuis la première saison. Mais, sans aucun doute, l’un des meilleurs est sorti du quatrième épisode quand, en pleine hauteur, il dit à John pourquoi il ne devrait pas épouser Lizze.

« Lizzie Stark est une femme forte, mais je suis également sûr qu’elle offre un excellent service à ses clients.», commence-t-il par dire puis ajoute : «Les hommes et leurs membres ne cessent de m’étonner», consacrant ainsi cela comme l’un des meilleurs moments de ses apparitions.

2. Sa conversation avec Grace au moment où il lui dit qu’il ne lui pardonnera pas :

Après avoir découvert la trahison de Grace, qui était en fait un espion de la police, Tommy est dévasté, mais n’a pas le courage d’affronter la femme qu’il aime. C’est pourquoi Polly, une fois de plus, vient à son secours et lui fait comprendre qu’elle ne lui pardonnera jamais d’avoir trahi une Shelby.

« Tu sais qu’après que tout sera fini, il pourrait t’oublier, comme il pourrait te laisser entrer. Avec des hommes, on ne sait jamais. Ils s’en prennent à qui ciblent leurs membres et il n’y a aucun moyen de les faire changer d’avis. Mais je dois te dire une chose : je ne te pardonnerai jamais, ne t’accepterai ni ne te laisserai entrer. Et c’est moi qui dirige l’affaire du coeur dans cette famille”.

3. Quand il donne une leçon à Michael :

Dans la cinquième saison, Polly décide de donner une leçon à Michael après tant de mensonges et méprise non seulement sa femme, Gina Gray, mais lui enseigne également que personne ne s’occupe des Shelby. Avec la phrase : « Tu n’auras pas de maison tant que tu ne me diras pas la vérité», marque l’un des moments les plus importants de la série et aussi l’une de ses dernières apparitions.

