Les meilleurs moments d’Egoland, le serviteur de Rust qui le péta

Plus de 70 participants donnent pour de nombreux moments et certains d’entre eux mythiques. Voici une liste des meilleurs moments d’Egoland.

Ils sont sur Egoland depuis plusieurs jours, le serveur de Rust où de nombreux streamers et créateurs de contenu sur Twitch, YouTube et Facebook tentent de survivre de toutes les manières possibles. Si vous voulez voir les meilleurs moments d’Egoland, vous pouvez visiter son twitter auquel vous pouvez accéder à partir de ce lien.

Les meilleurs moments d’Egoland

En Egoland, il n’y a pas de pitié, et Orslok le sait très bien. Qu’est-ce que Ibai et Luzu l’attaquent? Il ne se passe rien. Un coup de cœur pour tout le monde.

L’agent Maxo s’est installé dans une grotte. Pour y accéder, il y a des moments où les gens doivent sauter et éviter les pointes. Voici plusieurs moments où les joueurs ont eu leurs avantages et leurs inconvénients avec la grotte de la béatitude.

Bien que si nous arrivons chez AgentMaxo, nous rencontrerons des hommes des cavernes. Au moins, il peut jouer du piano.

🕯️ CU – E – VA – NA 🕯️ pic.twitter.com/GzG6uI4LgU – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 6 janvier 2021

Passer beaucoup de temps au Rust a ses conséquences. Demandez à Ibai comment il va. Dans un moment de folie, il dit ce qui suit.

Auronplay et son groupe sont des cannibales. Le premier jour de jeu a été une vraie folie, car ce groupe a tué presque tout ce qui bougeait. Pas étonnant qu’il soit le plus «détesté».

Les cannibales essaient de vous attaquer? Eh bien, le mieux est d’utiliser la technique du droit d’auteur: vous mettez de la musique dans le jeu et tout le monde s’enfuit pour que la copie sur YouTube, Twitch et Facebook ne saute pas.

Ibai voit Lolito de loin.

Bien que dans certains moments, il se désespère, regarder Ibai jouer la plupart du temps est amusant. Le gars n’a pas de pute avec qui jouer, et des choses comme ce qui suit se produisent: Ibai ne s’approche pas, il y a une prise.

C’est la définition parfaite de Rust. Un problème et aucun dialogue possible. Ils vous déclarent la guerre, vous tirent des flèches, essaient de vous écraser …

Nous avons perdu un soldat (triste chanson de Berserk)

Règle de rouille n ° 1: ne faites confiance à personne.

Missa veut voir le monde brûler #EGOLAND pic.twitter.com/VQTxAMiOIf – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 4 janvier 2021

Règle de rouille n ° 2: Ne soyez pas pressé d’obtenir des choses.

La vie est une montagne russe: parfois vous montez, parfois vous tombez #EGOLAND pic.twitter.com/QyV6BUbuB5 – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 4 janvier 2021

L’un des moments les plus fantastiques de tout l’Egoland. Ce n’est pas tout parce que ça ne rentre pas dans une vidéo Twitter, mais ici Ibai essayait de surprendre Luzu: Une promenade en bateau. Le Rubius était également en voyage. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que Luzu a une main très faible et le chanteur …

Nous continuons avec le temps de bateau d’Ibai et de Luzu. Elemao, qui était le chanteur, revient et accepte les excuses, mais étant si dur que le bateau est allé p ***.

Allez au camp et voyez qu’il y a des blagues sur votre peau Fortnite.

Deux exemples où porter des grenades n’est pas bon. Dans l’un, nous avons quelqu’un qui ne sait pas comment le lancer. Dans le second, un moment de chaos authentique. Ils essayaient d’attaquer TheGref et Cheeto va la foutre en l’air.

Il a dit Grenade, mais il n’a pas dit où 🤷‍♂️ #EGOLAND pic.twitter.com/mdHShyletZ – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 5 janvier 2021

Les premiers moments à Egoland sont formidables. Plus encore si vous n’avez pas joué à ce jeu vidéo de votre vie. Ceux qui savent ce qui se passe n’y pensent pas et tuent le second.

Il y a des gens qui font bien Fortnite, mais lorsque vous enlevez la construction, ils ne savent pas comment faire quatre étapes de parkour dans un jeu.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il peut être joué sur le serveur Rust. Mais bien sûr, si vous roulez trop …

Ton oncle l’ivrogne le réveillon du Nouvel An #EGOLAND pic.twitter.com/eV8X8gUgqP – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 5 janvier 2021

La guerre vous change.