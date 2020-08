Si vous voulez un son de qualité pour votre home cinéma et votre système de musique, vous n’avez pas besoin d’installer beaucoup d’enceintes. Une barre de son 5.1, par exemple de JBL ou Samsung, est plus compacte, mais pas pire en termes de son. Nous vous présentons les meilleurs modèles surround pour votre cinéma maison.

C’est toujours une bonne idée d’écouter le son d’une barre de son avant de l’acheter dans un magasin. À la maison, cela peut sembler un peu différent plus tard, mais vous devez absolument vous permettre une première impression du son.

Un subwoofer séparé est également recommandé, car les tons graves ont besoin d’une plus grande surface pour se déployer réellement. Plus la pièce dans laquelle la barre de son doit être utilisée est grande, plus le woofer doit être grand. Parce qu’il ne donne au son que le bon volume.

Le modèle que vous choisissez dépend, bien entendu, de nombreux facteurs. Les barres de son 5.1 suivantes en auront sûrement une qui vous convient.

Samsung HW-Q60R: un son riche à bon prix

La barre de son 5.1 Samsung HW-Q60R s’intègre parfaitement sous l’écran.

Si vous ne voulez pas dépenser trop d’argent, mais que vous recherchez toujours votre expérience 5.1, vous devriez écouter le modèle Samsung HW-Q60R. Lors des tests, la barre de son obtient régulièrement un bon rapport qualité-prix. Contrairement aux modèles plus grands, les haut-parleurs latéraux ont été enregistrés ici. Ils sont simulés à l’aide de la technologie de faisceau acoustique de Samsung pour créer une expérience sonore immersive.

Si le profil sonore prédéfini, plutôt profond, est trop sombre pour vous, vous pouvez choisir le bon parmi d’autres profils prédéfinis. La barre de son 5.1 maîtrise le DTS, mais pas le Dolby Atmos. L’application Companion de Samsung ne peut pas non plus être utilisée. La barre de son Samsung offre un bon son surround dans l’ensemble.

LG SL10YG: la basse Wumms pour les fans de musique

La barre de son 5.1 de LG offre principalement des basses massives.

La barre de son 5.1 LG SL10YG est un véritable talent polyvalent. Le subwoofer sans fil est capable de produire une basse wumms décente qui est entendue par tout le monde, même dans les grandes pièces.

L’appareil prend en charge Dolby Atmos et offre de nombreuses options de connexion afin que vous puissiez l’utiliser comme connecteur entre votre téléviseur et d’autres appareils, tels que des consoles de jeux. Si vous souhaitez principalement écouter de la musique, la barre de son LG est une option intéressante.

Razer RZ05 Leviathan: pyramide basse élégante

La barre de son 5.1 Razer Leviathan est également bien adaptée pour les jeux.

Le modèle Razer est particulièrement adapté aux petites pièces telles que la chambre ou un bureau. Il se compose de deux haut-parleurs interconnectés et d’un woofer. Les haut-parleurs de la barre de son 5.1 sont suffisamment grands pour produire un son riche avec le caisson de basses. Le subwoofer avec son design en forme de pyramide cool est un véritable accroche-regard.

Le système maîtrise des normes importantes telles que Dolby Virtual Speakers, Dolby Digital et Dolby Pro Logic II Il existe également trois profils audio prédéfinis pour les jeux, le cinéma et la musique, avec lesquels vous pouvez adapter le son aux circonstances.

Samsung HW-Q80R: barre de son amovible avec un son exceptionnel

Caractérisé par un son excellent: la barre de son Samsung HW-Q80R.

La barre de son Samsung HW-Q80R a toujours convaincu lors des tests avec sa haute qualité sonore. Ce système possède également son propre subwoofer. La barre de son actuelle a des haut-parleurs qui rayonnent à la fois latéralement et vers le haut. Il est également compatible avec les haut-parleurs satellites de Samsung, vous pouvez donc mettre à niveau le système vers une version 7.1.

Les booms des graves et la parole sont clairement émis par le haut-parleur central, tandis que les autres haut-parleurs tissent un tapis sonore dense. Même à des volumes plus élevés, rien ne semble déformé, vous pouvez donc monter quelque chose – à condition que les voisins soient invités à célébrer. Avec l’application Samsung, vous pouvez diffuser de la musique sur la barre de son via Bluetooth ou WiFi.

Barre de son JBL Bar 5.1: les basses oscillent à merveille

JBL met également l’accent sur une basse distinctive.

La JBL Bar 5.1 est un représentant particulièrement de haute qualité des barres de son 5.1. Deux haut-parleurs garantissent également un bon son sur les côtés, que vous pouvez retirer de la barre de son et configurer individuellement. Lorsque les deux boîtiers supplémentaires sont attachés à la barre de son, leurs batteries sont chargées. Avec une charge complète de la batterie, vous pouvez l’exécuter en solo pendant environ dix heures.

La barre de son JBL abrite également deux autres haut-parleurs, qui couvrent une large gamme de sons. Il existe également un subwoofer sans fil très puissant. Le woofer peut merveilleusement remuer ses basses sans créer de discorde. L’interface Bluetooth permet de contrôler la barre de son 5.1 à l’aide de la plupart des télécommandes des téléviseurs modernes. Les appareils connectés via Bluetooth sont également enregistrés pour pouvoir être reconnus ultérieurement.

Barre de son panoramique Samsung HW-N650: son panoramique haut de gamme

La barre de son Samsung 5.1 HW N650 maîtrise le processus du faisceau acoustique.

Le Samsung HW-N650 est conçu pour fonctionner parfaitement avec les téléviseurs du fabricant – mais il est également compatible avec les appareils de nombreux autres fabricants. L’appareil haut de gamme obtient le même bon matériel que les autres modèles Samsung et prend également en charge la technologie du faisceau acoustique, qui donne au son un véritable format panoramique.

La construction ingénieuse du haut-parleur avec des tubes qui fonctionnent comme des flûtes signifie que le son est rayonné à travers les murs dans toute la pièce. Vous êtes donc vraiment au milieu en tant qu’auditeur. Il y a un total de 56 ouvertures qui diffusent le bon son.