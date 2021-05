Kendall Jenner contre Mexique! Le modèle n’a probablement jamais imaginé l’agitation que cela provoquerait la publicité de tequila qu’il vient de publier sur ses réseaux sociaux. La jeune femme du clan Kardashian a l’habitude d’être impliquée dans la polémique, mais cette fois c’est tout un pays qui est offensé avec elle. Vue les mèmes les meilleurs et les plus drôles par la situation!

Le média de 25 ans a partagé jeudi une vidéo de la campagne qu’elle a menée avec une marque de tequila bien connue. Dans la production, elle pouvait être vue dans une ferme d’agaves, située à Jalisco, où la boisson alcoolisée est fabriquée. Là, il a attiré l’attention sur le fait qu’il avait impliqué les travailleurs de l’endroit et qu’il avait revêtu un vêtement indigène.

L’image de Kendall Jenner qui a généré la polémique @kendalljenner



Une partie du public a compris le geste comme une offense aux racines mexicainess. Ils ont même affirmé que Kendall était s’est approprié une culture quiIl nous est totalement inconnu à des fins commerciales uniquement. « Ecoute, je suis Kendall Jenner, j’ai des tresses et je vis avec des pauvres, achète ma tequila. », était le ton des commentaires sur les réseaux sociaux.

Parmi les points sur lesquels les opinions se sont arrêtées, il y avait le fait d’avoir de la tequila dans un verre. La tradition mexicaine indique que cette boisson doit être servie dans un verre spécifique pour l’occasion.

La situation avait tendance à Jenner et a généré des mèmes amusants sur Internet où les Mexicains s’amusaient et essayaient de le voir du côté le plus humoristique. D’autres ont également défendu le modèle et dénoncé ceux qui la critiquaient. Découvrez le meilleur et le plus drôle!

Les meilleurs mèmes sur l’annonce de Kendall Jenner