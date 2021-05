+ Les meilleurs mèmes sur la fin de la deuxième saison de Luis Miguel, la série

Adieu dimanche à Luis Miguel, la série sur le service de streaming Netflix, après la première de son huitième et dernier épisode de la deuxième saison. Là nous avons eu une belle révélation sur la relation entre le chanteur et son jeune frère, Sergio Basteri, mais aussi de nombreux moments plus importants de sa vie, qui ont été au centre des commentaires des fans sur les réseaux. Ne manquez pas les mèmes!

« L’histoire d’un amour » était le nom du chapitre ce soir, en référence claire à sa chanson de l’album Segundo Romance. Le synopsis de la plateforme était le suivant: « Juste au moment où Micky commence à se sentir en sécurité, il doit prendre une décision importante concernant Sergio. Pendant ce temps, l’amour lui fait encore défaut ».

En plus de ce qui s’est passé avec son frère, le dernier épisode du deuxième opus a connu de nombreux moments plus intenses, tels que le retour de José Pérez, qui a été congédié par le Sol de México quand il a appris qu’il l’avait arnaqué, mais il a un as dans sa manche et découvre que Mauricio Ambrosi, le bras droit de l’artiste, sort avec Michelle Salas, vous le ferez ainsi connaître à votre expatrié.

Un autre aspect le plus commenté par les téléspectateurs est le point final de la relation avec Erika Camil, joué par Camila Sodi. Dans la fiction, ils nous montrent qu’au début, ils forment à nouveau un couple heureux, mais Tout se retourne quand elle voit dans une interview qu’il flirte avec le chauffeur et décide de se séparer avant de dîner ensemble, au cours duquel Luismi allait lui demander de l’épouser..

Venant à la dernière chose que nous avons vue, et non des moindres, nous voyons que Luis Miguel brise encore une fois le cœur de sa fille, Michelle, en ne parlant pas d’elle publiquement comme il l’avait dit à sa mère, Stephanie Salas. Sans aucun doute, c’était un chapitre vraiment mobilisateur pour tout le monde et les fans, qui attendent déjà la troisième saison, l’ont ressenti de la même manière.

+ Les meilleurs mèmes sur la fin de la deuxième saison de Luis Miguel, la série