Facebook, Instagram et WhatsApp sont-ils en panne en ce moment ? Tous les mèmes sur l’incident technique.

Facebook, Instagram et WhatsApp sont tous tombés en panne le 4 octobre, mais heureusement, les mèmes sur Twitter ont suffi à nous divertir pleinement.

La sainte trinité des applications de médias sociaux, qui appartiennent toutes à Facebook, a commencé à rencontrer des problèmes vers 16 heures GMT et n’est pas revenue avant plusieurs heures. Les utilisateurs de médias sociaux n’ont pas pu accéder complètement aux applications et ont rencontré des messages d’erreur.

Pourquoi Facebook, Instagram et WhatsApp étaient-ils en panne ?

Facebook, Instagram et WhatsApp seraient en panne à cause d’un problème technique interne. Cela n’a pas seulement affecté les services de médias sociaux, cependant, selon les rapports, les cartes de travail des employés de Facebook et leurs e-mails ont également été compromis pendant plusieurs heures, c’est pourquoi il a fallu plus de temps que d’habitude pour que le problème soit résolu car ils ne pouvaient pas réellement obtenir dans le bâtiment. La société a depuis déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve que les données des utilisateurs aient été compromises ».

Les meilleurs mèmes sur Facebook, WhatsApp et Instagram en baisse. Photo : Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, E!

L’incident technologique aurait coûté au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, environ 5,9 milliards de dollars après la chute du cours des actions, rapporte Forbes. (Ne vous inquiétez pas cependant, Mark est toujours la sixième personne la plus riche du monde…)

Bien sûr, à notre heure de besoin, nous avons tous afflué vers la seule application de médias sociaux qui fonctionne : Twitter. Certes, Twitter n’est pas pour tout le monde. Ce n’est certainement pas un espace sûr. Mais les mèmes ? Ouf, magnifique. Il est donc juste que nous rassemblions pour vous certains des mèmes les meilleurs et les plus drôles.

Voici les meilleurs mèmes et réactions à la baisse de Facebook, Instagram et WhatsApp.

facebook est en panne car tante debbie était sur le point de terminer ses recherches sur un vaccin et de tout faire exploser – Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) 4 octobre 2021

Les gens qui font des blagues sur la panne des services Facebook me rendent malade. Quiconque utilisait un casque Oculus à l’époque est actuellement piégé dans la réalité virtuelle, et s’il y meurt, il meurt dans la vraie vie. – Gavin Young (@GavinDYoung) 4 octobre 2021

Remerciez les dieux des médias sociaux que nous avons d’autres applications pour nous sauver.

Vive Twitter.

Si vous venez d’Instagram. Bienvenue sur Twitter. Personne n’est gentil ici. Bonne chance. – Tina Tortue (@tinaqueen_15) 4 octobre 2021

Twitter, TikTok et YouTube doivent fermer pour que nous puissions avoir une journée mondiale de jeu ! – Fiona Applebum dit #BlockShaunKing 🍎 (@WrittenByHanna) 4 octobre 2021

Avec WhatsApp en panne, certains d’entre nous ont dû penser à une nouvelle façon de communiquer.

Le message dans une bouteille semble être la meilleure option.

WhatsApp étant en panne ne fait aucune différence pour moi car il me faut encore 7 à 10 jours ouvrables pour ouvrir et répondre à un message… – Amina (@_thisisamina) 4 octobre 2021

Veuillez avoir une pensée pour tous les influenceurs Instagram qui étaient sur le point de partager leur contenu.

Je pense à vous tous x

Si Instagram est vraiment parti, vous êtes tous allés chercher des BBL sans raison – L’homme des médias (@Tom_Flies) 4 octobre 2021

Vous avez tous posté vos petits amis hier et maintenant IG est en panne .. je dis juste — ✨mami multidimensionnel✨ (@multi_mami) 4 octobre 2021

Renseignez-vous sur vos amis influenceurs aujourd’hui ♥️ – Harry Hill (@veryharryhill) 4 octobre 2021

Heureusement, le monde est revenu à la normale vers 22 heures GMT. Que le balayage des médias sociaux reprenne !

