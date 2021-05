+ Les meilleurs mèmes pour la réconciliation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez

Les réseaux sociaux, plus précisément Twitter, ont explosé ces dernières heures lorsqu’ils ont appris que Ben Affleck et Jennifer Lopez sont à nouveau ensemble. C’est sans aucun doute l’un des grands romans de l’année et on pourrait dire que cela a surpris tout le monde, car Il y a 17 ans, ils ont annulé leur mariage et mis fin à la relation. Regardez les mèmes que les utilisateurs ont laissés!

Après quatre ans de fréquentation, le chanteur et Alex Rodriguez Ils ont annoncé leur séparation à la mi-avril, bien qu’ils aient précisé qu’ils continueraient à être amis et à travailler ensemble dans les affaires. Du côté de l’acteur, en janvier on a appris qu’il n’était plus avec Ana de Armas, et ils ont précisé qu’il n’y avait pas de conflit, puisqu’elle devait quitter Los Angeles et qu’il voulait rester avec ses enfants.

Les premières rumeurs de réconciliation entre le dernier interprète de Batman et JLo sont arrivées fin avril, lorsque les médias Page six obtenu des photos exclusives d’eux partageant la même voiture. Le week-end dernier, le site Courrier quotidien ont confirmé qu’ils avaient profité d’une escapade romantique ensemble dans la station de ski de luxe Big Sky Resort dans le Montana, alors ils commencent à formaliser une nouvelle étape.

Le magazine Gens Il a également fourni des données, selon l’une de ses sources: « Jennifer a passé plusieurs jours avec Ben à l’extérieur de la ville. Ils ont un lien fort. Tout a été rapide et intense, mais Jennifer est heureuse. ». Du côté de ET! ils déclarent: « Ils ont été en contact ici et là au fil des ans. Ben est venu la voir pour voir comment elle allait et ils ont dîné ensemble plusieurs fois le mois dernier. C’est naturel entre eux et la chimie est irréelle. ».

En connaissant les premiers rapports sur la réconciliation entre deux des célébrités les plus populaires d’Hollywood, les utilisateurs de médias sociaux ne l’ont pas laissé aller. C’est pour ça que les deux sont devenus une tendance sur Twitter en raison des multiples mèmes qu’ils ont laissés. Ne manquez pas le meilleur et le plus drôle!

+ Les meilleurs mèmes pour la réconciliation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez