+ Les meilleurs mèmes pour la présentation d’Eugenia León au Palais National

Drouault Couette PALAIS DES REVES - 70% duvet d'oie - Tempérée 240x260 cm

Le garnissage en duvet d'oie de trs grande qualité de la couette Palais des Rves tempérée offre un confort de sommeil d'exception. Elle est idéale pour une chambre chauffée entre 18 et 22.Le duvet d'oie est une matire noble et rare. Il est sélectionné parmi les meilleurs élevages européens. Ses nombreuses alvéoles se gorgent d'air et jouent le rle d'un trs bon isolant tout en évacuant le surplus d'humidité.Extra gonflante, la couette Palais des Rves est également traitée anti-acariens Proneem d'origine végétale, pour lutter efficacement et durablement contre les acariens.La couette Palais des Rves tempérée offre également une grande douceur avec son enveloppe en satin 100% coton. Elle est agrémentée d'une plate-bande d'épaisseur 2,5 cm et d'un double passepoil marine. Le piquage en carreaux cloisonnés garantit une répartition homogne du garnissage sur l'ensemble de la couette.L'intégralité de nos garnissages naturels est lavée, triée, et stérilisée. Ces procédés sont pleinement matrisés car ils sont totalement réalisés dans les usines franaises de DROUAULT.La longévité des couettes en plumes et duvet est bien supérieure aux produits synthétiques. Ce produit est confectionné en France dans la plus pure tradition DROUAULT.Composition du tissu :Satin de coton 139 fils/cmComposition du garnissage :70% duvet oie 30% plumettes