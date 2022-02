Les meilleurs mèmes laissés par la deuxième saison d’Euphoria et nous n’oublierons jamais

in

Le deuxième volet de la série HBO a pris fin et ses fans sur les réseaux ont laissé des mèmes mémorables que nous allons passer en revue ici.

© HBOLes meilleurs mèmes laissés par la deuxième saison d’Euphoria et nous n’oublierons jamais.

Le dimanche 27 février 2022, le huitième et dernier épisode de la deuxième saison de euphorie à travers l’écran HBO et le service de streaming hbo max, laissant un grand vide à ses millions de fans qui ont révolutionné les réseaux sociaux chaque week-end avec leurs commentaires. Cette livraison a eu un plus amusant grâce aux internautes, puisqu’ils ont eux aussi laissé des mèmes inoubliables.

« Au milieu de vies entrelacées dans la ville d’East Highland, Rue, 17 ans, essaie de trouver l’espoir tout en équilibrant les pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance », était le synopsis officiel des huit chapitres diffusés chaque semaine depuis le 9 janvier. Auparavant, la production a créé deux émissions spéciales consacrées à Rue et Julesavec l’intention qu’ils fonctionnent comme un pont entre les première et deuxième saisons.

Le lancement à l’écran a été un succès complet pour le réseau et sa plateforme, puisque le drame a atteint un nouveau record de hbo max en Amérique Latine. Selon le communiqué publié, il a largement dépassé les attentes et son premier épisode a obtenu un nombre d’audience supérieur à celui 20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlardqui jusque-là avait la reconnaissance d’être le plus populaire au moment de sa première.

Sam Levinson, le cerveau derrière le spectacle, est revenu en tant que réalisateur et scénariste après avoir surmonté le temps d’arrêt dû à la pandémie de coronavirus, qui a retardé ce deuxième volet de plus de deux ans. Quant au casting principal, ils sont revenus Zendaya (Chevreuil), chasseur (Jule), Nuage Angus (Fezco), Jacob Elordi (Nate Jacobs), sydney sweeney (Cassy), Maude Apatow (Lexi), Barbie Ferrire (Kate), alexa demie (Maddy) et Javon Walwon (Cendrier), entre autres.

Comme tout titre important dans cette nouvelle ère de grande technologie et de communication, les réseaux sociaux ont joué un rôle important car c’était l’endroit où les fans commentaient leurs sentiments et discutaient de ce qui s’était passé dans l’épisode diffusé. Bien sûr, les mèmes étaient à l’heure du jour et certains d’entre eux sont devenus des pièces emblématiques d’Internet qui suscitent des rires parmi les utilisateurs. Ce sont des restes de la saison 2 d’Euphoria !

+Les meilleurs mèmes d’Euphoria 2

