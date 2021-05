Les meilleurs mèmes et réactions après la première de Cruella

Cruella a piétiné avec son arrivée à Disney + et est déjà positionnée comme le film le plus regardé sur la plateforme dans le monde. Le lancement est venu avec des attentes élevées, entre autres, pour être un personnage de film emblématique et pour la proéminence d’une star comme Emma Stone. L’actrice était parmi les plus appréciées parmi les centaines de commentaires générés par la première.. Regarde le meilleures réactions et mèmes qui a laissé l’arrivée de la bande!

L’interprète de 32 ans a été parmi les plus commentées par le public pour une performance même comparée à celle qu’elle a eue. Joaquin phénix dans Joker. De plus, la femme actuellement enceinte se démarque par sa polyvalence et son talent pour interpréter les différentes facettes du personnage.







Dans une interview à La Nación de Argentina, Stone a révélé les parties les plus difficiles de son travail. En plus de lui coûter l’accent britannique, il assure que les monologues de son personnage lui apportent une préparation particulière: «J’ai écouté une composition de Max Richter à la demande de Craig, qui me l’a envoyée spécialement. Je l’ai écoutée pendant trois heures pendant que je tournais autour du plateau puis nous avons tourné une scène très complexe d’un monologue de Cruella et c’est ainsi On l’a eu..

Un autre point célébré par les fans était la référence à Cameron Boyce, Acteur de Disney décédé en 2018 alors qu’il n’avait que 20 ans. Au cours des quatre dernières années de sa vie, le jeune homme a joué Carlos de Vil, fils du célèbre méchant des 101 Dalmatiens, dans trois films d’action réelle et une série animée. En hommage, Cruella a été créée le jour de son anniversaire: le 28 mai.

En même temps, les costumes et le maquillage se sont énormément démarqués tout au long des 2 heures 14 minutes que dure le film. Jenny Beavan, concepteur du film, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’au moins 80 costumes différents et environ 277 regards pour le casting principal. Avec une production aussi importante, le décor dans les années 70 reste à dire que ce fut un succès.

La scène post-crédits a également laissé les téléspectateurs sans voix. et ils ont commencé à imaginer la suite. Avec une connexion directe aux 101 Dalmatiens, la possibilité de poursuite est plus que latente.

Les meilleurs mèmes et réactions après la première de Cruella