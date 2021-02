Les meilleurs mèmes de Weeknd du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2021

Voici tous les mèmes de la performance à la mi-temps du Super Bowl de The Weeknd.

Quand Internet saisit un moment mémorable, cela ne perd absolument pas de temps. Exemple concret: la performance du Super Bowl de The Weeknd, qui est déjà devenue un mème.

Le chanteur de « Blinding Lights » s’est produit lors du célèbre spectacle de la mi-temps dimanche 7 février, apportant du divertissement pendant la pause entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City.

Au cours de sa performance, The Weeknd est entré dans un couloir en miroir doré pour interpréter sa chanson à succès de 2015 « Can’t Feel My Face ». Mais, pendant qu’il chantait, The Weeknd avait le visage pressé contre la caméra alors qu’il trébuchait dans les couloirs dorés. C’était incroyablement chaotique, mais cette énergie a clairement résonné avec nous tous et maintenant c’est un mème.

Voici quelques-uns des meilleurs mèmes de la performance à la mi-temps de The Weeknd.



La performance à la mi-temps du Super Bowl du Weeknd est devenue un mème chaotique. Photo: Kevin Mazur / pour TW, CBS

The Weeknd vient de se réveiller et a choisi le chaos.

BIG 2020 énergie x

ma pellicule lorsque je prends mon iPad d’un enfant en bas âge pic.twitter.com/g0OqJLFpPH – 𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒚 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 • 𝑬𝒔𝒕𝒉𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏 (@skinclasshero) 8 février 2021

Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ces moments Zoom.

Je suis constamment secoué par la technologie.

Un peu vous fait manquer l’extérieur aussi?

Des clubs? Des bars? Socialiser? Un souvenir lointain.

Internet ne manque jamais.

