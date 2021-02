WandaVision a de nouveau généré un fort impact avec la première du huitième épisode de la série sur Disney +. Le spectacle Marvel a de nouveau fait de fortes révélations et a laissé beaucoup de tissu à couper dans le dernier chapitre vendredi prochain. Les scènes de ce matin en ont ému plus d’une et ont provoqué toutes sortes de réactions parmi les fans. Regarde-les meilleurs mèmes qu’il a laissé sur les réseaux sociaux!

«Elizabeth Olsen», «Agatha Harkness», «Ultron» Oui « La Brula écarlate » Ils étaient une tendance lors de ce vendredi après le lancement qui a servi à expliquer le chemin parcouru par Wanda pour créer l’Hex où se déroulent les sitcoms. En outre, la scène post-crédits a généré encore plus de mystère par l’apparition du White Vision et l’étrange figure de Tyler Hayward. C’est ainsi que les fans ont réagi sur Internet.

Les meilleurs mèmes de l’épisode 8 de WandaVision sur Disney +