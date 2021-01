Les meilleurs mèmes de la séparation de Ben Affleck et Ana de Armas

Début 2020, Ben Affleck et Ana de Armas ils se sont rencontrés sur le tournage de «Depp Water», un film qui devait sortir la même année, mais qui a dû être retardé en raison de la pandémie de coronavirus, comme d’autres productions. Là, la presse les a vus sans intention de cacher la relation et il semblait qu’ils étaient sur la bonne voie, mais finalement ce n’était pas le cas.

Ce lundi le magazine Personnes rapporté que le couple a décidé de mettre fin à la cour en bons termes. Les raisons? Une source proche de la prise a déclaré: « Ben ne sort plus avec Ana. Elle a rompu avec lui. Leur relation était compliquée. Ana ne voulait pas être à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants y vivent. ».

Ils ont également avancé qu’il n’y avait pas de conflits après la pause: « C’est réciproque et complètement amical. Ils se rencontrent à différents moments de leur vie. Il y a là un amour et un respect profonds. Ben veut toujours travailler sur lui-même. Ils sont tous les deux heureux de l’endroit où ils vivent. ».

Les acteurs ont été montrés publiquement plus d’une fois, donc l’intention d’être montrée était toujours claire, jusqu’à ce que Ana Il a posté des photos d’eux sur son compte Instagram. Comme les deux sont si bien connus, la nouvelle de leur séparation causé divers mèmes et réactions sur Internet, plus précisément sur Twitter.

pourquoi diriez-vous que Ben Affleck et Ana de Armas ont rompu alors que vous pourriez simplement dire BenAna Split – (@spinubzilla)

Ce qui leur vient désormais, ce sont leurs projets personnels: a Ben nous le reverrons dans la coupe de la ‘Justice League’ de Zack Snyder et Ana jouera Marilyn Monroe dans le film « Blonde », qui sera présenté en première sur le service de streaming Netflix.