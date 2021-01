Les meilleurs mèmes de Bernie Sanders avec des gants de laine à la colonie de Biden

Là cérémonie d’intronisation du quarante-sixième président des États-Unis Joe Biden elle a été caractérisée par de nombreux moments et des invités mémorables, mais une partie des millions de personnes qui ont assisté à l’événement s’est concentrée en particulier sur la figure d’une figure particulière: le sénateur et candidat à la primaire des démocrates. Bernie Sanders, qui était présent parmi les rares spectateurs autorisés à assister à la cérémonie en direct et est devenu protagoniste instantané d’un mème qui a immédiatement commencé à circuler sur Twitter et d’autres canaux sociaux.

Comme beaucoup de spectateurs notables de l’événement, Sanders a été photographié à plusieurs reprises par les agences présentes sur place, mais une image de lui en particulier a immédiatement attiré l’attention des commentateurs en ligne: sur le cliché, le sénateur est assis sur une chaise pliante et positionné à une distance sécuritaire des autres personnes présentes tout en portant une veste lourde et des gants de laine voyants. Quelque chose dans l’image résonne avec le sens de l’humour collectif du Net, dont les clients ont isolé le sujet pour le proposer à toutes les sauces sous la forme d’un meme.

Cold Bernie ou le Cold Bernie – c’est ainsi que cette incarnation particulière du politicien a été baptisée – ont fini par photomontage dans toutes les situations possibles: en tant que chanteur de rap improbable sur les couvertures d’albums de musique et même sur Mars pour ne pas tenir compte des êtres humains, comme le Dr Manhattan de Gardiens. Quiconque a un minimum de familiarité avec des programmes comme Photoshop pendant ces heures a pris plaisir à découper le profil du politicien pour l’appliquer à tout type de contexte: le contenu le plus populaire qui ne pouvait êtreet films, séries télévisées tendance et photographies historiques, mais dans le mélange qui se compose maintenant de centaines de propositions, il ne manque pas non plus de modifications plus élaborées et originales. Pour les visualiser tous, le conseil est de visiter Twitter à la recherche du hashtag #berniesanders, en pensant à définir la langue du contenu recherché en anglais pour ne pas perdre les contributions des États-Unis.

