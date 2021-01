Les meilleurs mèmes de 2021 (jusqu’à présent)

Tous les mèmes les plus drôles et les plus viraux de 2021, y compris Bead Dad et plus encore.

Et donc ça recommence. 2020 est peut-être dans nos rétroviseurs maintenant, mais son esprit chaotique est vraiment vivant en 2021 – et les mèmes ne sont pas différents non plus.

Rien qu’au cours de la première semaine de 2021, nous avons déjà vu Bean Dad devenir le personnage principal sur Twitter, ainsi que toutes les théories entourant l’identité de celui qui gère le compte GaysOverCovid. Nous avons également regardé les médias sociaux réagir aux nouvelles du divorce annoncé de Kim Kardashian et de Kanye West et des émeutes au Capitole américain.

Pour vous assurer de ne manquer aucun des mèmes qui sont devenus viraux cette année, nous mettons les meilleurs mèmes de 2021 dans une liste. Ici. Vous êtes les bienvenus. Prendre plaisir.



Mèmes 2021: Kanye West et Jeffree Star. Photo: George Pimentel / , via Youtube

Meilleurs mèmes de janvier 2021

The Bean Dad memes

Les mèmes GaysOverCovid

Les mèmes anti-émeute du Capitole américain

.

