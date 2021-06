Les meilleurs mèmes après la fin de Grey’s Anatomy sur ABC

C’est fini! La saison 17 de Grey’s Anatomy appartient à l’histoire parce que ce jeudi, il a présenté son dernier épisode sur l’écran ABC. La série médicale a conclu l’une de ses années les plus émouvantes pour certains chapitres qui inclus des retours majeurs et l’hospitalisation de Meredith Gray. Les fans ont réagi à la grande finale d’hier soir avec des commentaires sur les réseaux sociaux. Découvrez les mèmes les meilleurs et les plus drôles.

Bien que l’épisode qui vient de se terminer ait été plus court que d’habitude car il comptait 17 premières contre 24 en moyenne, il s’est démarqué par son intensité. Les tours de Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh, Sarah Drew et Eric Dane donner le ton aux épisodes. De plus, les sorties de Giacomo Gianniotti, Bianca F. Taylor, Jesse Williams et Greg Germann ils ont également laissé une marque sur les fans.







Ce jeudi les émotions fortes se sont poursuivies car le lancement du chapitre 17 a de nouveau laissé des révélations choquantes pour le public, principalement dans l’aspect sentimental des personnages. Il y a eu le mariage de Maggie pierce Oui Winston Ndugu, deux demandes en mariage de Atticus lincoln à Amélie berger et un autre de Chasse à l’Owen à Nounours altman.

De plus, l’adoption de Jo Wilson, qui est devenue la mère de Lune et aussi dans le nouvel intérêt amoureux de Relier. L’intrigue faisait des sauts dans le temps différents par rapport au reste de l’année et a servi de revue de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. La dernière scène avait Meredith être applaudi par tout l’hôpital lorsqu’il a finalement battu Covid-19.







« Nous avons d’abord écrit que les applaudissements de Meredith étaient quand elle est sortie de l’hôpital, dans l’épisode 1715. Mais rapidement nous avons réalisé que ce moment semblait être la fin de la saison, nous avons donc eu la brillante idée de Meredith échappant à ses propres applaudissements, ce que nous avons trouvé très Meredith Gray. Tant de gens avaient lutté avec Covid et elle ne voulait pas se sentir différente des autres. Cette image de Meredith dans le couloir de la salle d’opération, entourée de ses gens, riant et souriant avec sa casquette médicale me donne de l’espoir après une année si difficile« Meg Marinis, scénariste de l’épisode, a dit à propos de cette dernière image.

Grey’s Anatomy saison 17 était particulièrement dédié aux victimes du coronavirus et aux travailleurs de la santé qui ont travaillé en première ligne pour lutter contre la maladie qui continue de paralyser le monde.

Les meilleurs mèmes pour la fin de Grey’s Anatomy, saison 17